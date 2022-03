Pinot noir pluriels

Le nom « pinot noir » désigne le cépage dont le vin est issu, mais il n’est pas toujours garant d’un style précis. Certains pinots sont souples, délicats et fruités, d’autres sont tanniques, boisés et même austères. En voici XX, d’horizons et de profils très différents.

Clos des Fous, Pinot noir 2018, Subsollum, Valle del Aconcagua 25,05 $ - Code SAQ 12304335 – 13,5 % - 1,5 g/L

Pedro Parra s’applique à la définition et à la mise en valeur des terroirs viticoles chiliens depuis 2003. D’abord à titre de consultant, puis pour son propre compte, notamment sous la marque Clos des Fous, qui regroupe des vins de multiples horizons, du nord au sud du Chili. Son pinot noir Subsollum, par exemple, est issu d’un assemblage de raisins de Pucalán (Aconcagua), une cinquantaine de kilomètres au nord de Santiago, et d’une petite proportion de baies du secteur de Traiguén (Malleco), plus de 500 km au sud de la capitale. On retrouve dans le 2018 des saveurs fruitées exubérantes, dont il émane aussi une certaine élégance. L’attaque est gourmande, la chair fruitée est mûre, croquante et dotée d’une agréable vitalité qui laisse la bouche fraîche et qui appelle un autre verre. À 25 $ et des poussières, c’est un excellent rapport qualité-prix-plaisir. *** 1⁄2 $$ 1⁄2

Domaine de l'Aigle à Deux Têtes, Côtes du Jura 2020, Pinot noir, France

29,05 $ - Code SAQ 13200191 – 14 % - 1,6 g/L Amateur de vin nature, vous aimerez le caractère sauvage du pinot noir d’Henri Le Roy. À l’ouverture, le vin présente des notes animales soutenues (attribuables à de la réduction), qui ne s’estompent qu’après plusieurs heures d’aération, sans jamais vraiment disparaître. Si vous arrivez à passer au-delà du nez, vous apprécierez sa bouche fine, tissée de tanins de belle qualité, mûrs et encore croquants. Un pinot noir pour amateur averti qu’il sera intéressant de revisiter dans quelques mois. *** $$ 1⁄2

Hamilton Russell Vineyard, Pinot Noir 2020, Hemel-en-Aarde, Afrique du Sud

57,25 $ - Code SAQ 11155737

Bien installés dans la vallée de Hemel-en-Aarde, à une centaine de kilomètres à l’est du Cap, Anthony et Olive Hamilton Russell élaborent des vins racés qui allient la fermeté et le profil parfois austère des vins européens et la générosité des vins du Nouveau Monde. S’il est toujours un peu moins complet que leur chardonnay, le pinot noir du domaine offre une expression robuste et structurée du cépage qui plaira aux amateurs de vins musclés. Plutôt fruité et suave en attaque, mais compact et robuste en fin de bouche, où se dessine aussi une amertume prononcée. Mieux vaut l’aérer en carafe pendant une bonne heure et le servir avec une pièce de viande saignante assaisonné de fleur de sel. *** 1⁄2 $$$$ 1⁄2

Maison Roche de Bellene, Bourgogne 2019, Cuvée Réserve, France

23,75 $ - Code SAQ 12577683 Nicolas Potel a créé le Domaine Roche de Bellene en 2008, quelques années après avoir vendu sa société de négoce éponyme. Sous l’étiquette de négoce Maison Roche de Bellene, il commercialise, entre autres, ce bon bourgogne générique issu de vignes de pinot noir d’une quarantaine d’années. Le 2019 se montre sous un jour un peu strict en ce moment, mais l’amateur de pinot bourguignon y trouvera un joli fruit et une densité appréciable.

** 1⁄2 $$