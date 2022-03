«Match» de Lili Boisvert: portrait mordant d’une relation toxique

La journaliste et animatrice Lili Boisvert dresse un portrait sans concession d’une relation toxique et de ses effets dévastateurs dans son nouveau roman, Match. Elle raconte avec beaucoup de réalisme la rencontre d’un gars et d’une fille sur une appli de rencontres. Deux adultes qui se plaisent. Une relation potentielle, même si des petits drapeaux rouges s’élèvent ici et là... Plus la relation avance, plus elle s’envenime, plus il y a de contrôle, de manipulation et de toxicité. Ce n’est pas beau à voir. Ni beau à vivre.

Émilie Martin, l’héroïne du roman, est une femme forte. Elle le sait depuis toujours et tout le monde s’empresse de le lui rappeler si jamais sa mémoire flanche. Un jour, elle fait la rencontre d’un homme brillant, attentionné, qui n’a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Le match parfait ? C’est plutôt le début d’un an et demi d’enfer.

Dans ce roman très différent de Anan, sa série fantasy, Lili Boisvert décrit les facettes insidieuses et terriblement efficaces de la manipulation. Elle parle de l’usure mentale que doivent supporter les femmes qui prennent la parole dans l’espace public. Elle dénonce la violence épouvantable des trolls sur les réseaux sociaux. Et décrit les mécanismes qui démolissent la confiance en soi et font accepter ce qui ne devrait jamais l’être.

Le prix à payer

Son livre montre la fragilité des relations, la difficulté de les construire, le prix à payer pour les prises de position féministes dans la société actuelle.

« Je voulais vraiment parler de toute l’idée de la femme forte. C’est un des fils conducteurs dans l’histoire. D’un point de vue personnel, ça me parle beaucoup parce que c’est quelque chose que j’ai souvent entendu. J’ai grandi là-dedans. Le personnage d’Émilie se voit comme une femme forte et on lui dit qu’elle est une femme forte. Mais ça devient, d’une certaine manière, une cible sur le dos de la femme », commente Lili Boisvert, en entrevue.

La pire rencontre

Émilie affiche ses positions féministes. Elle ne veut pas être vulnérable et rencontre, à un moment de sa vie où elle sent qu’elle est sur le point de basculer, la pire personne qu’elle pouvait rencontrer dans le contexte.

« Il finit par l’achever psychologiquement. Il se présente comme un homme faible, comme quelqu’un de très vulnérable qui a besoin, justement, d’empathie. Émilie est tellement convaincue de sa force que c’est précisément ça qui la casse. Elle ne le voit pas venir : elle a carrément l’impression que ça fait partie de la game. »

Lili Boisvert ajoute que la femme forte est perçue comme un genre d’anomalie du système, qui risque de « contaminer » les autres.

« On vit à une ère qui a tendance à psychologiser à l’extrême ces comportements de m*rde qui devraient juste être nommés comme des comportements de m*rde. Mais on les psychologise en disant que ça vient de l’insécurité, de la vulnérabilité de la personne... »

« Il y a du monde qui voit que parce que leur cruauté s’explique, c’est comme si elle était justifiée. Parce que cette personne souffre, c’est normal qu’elle veuille faire souffrir quelqu’un d’autre... mais je n’adhère pas à ça. »

Sujet connu

Lili Boisvert a-t-elle déjà vécu une situation comme celle qu’elle décrit, puisqu’elle la présente d’une manière aussi réaliste ?

« On peut dire que je connais le sujet. Je connais ce genre de situation. Je sais ce qui se passe dans la tête de quelqu’un qui vit ça. C’est ce que je voulais montrer : la complexité des réflexions et l’ambiguïté des situations. Comment une personne peut en arriver à se faire insulter sur une base quotidienne. »

Lili Boisvert est journaliste et animatrice.

Elle a publié chez VLB éditeur l’essai féministe Le principe du cumshot et les deux premiers tomes d’Anan, une trilogie fantasy.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Il disait que j’étais folle. Que je manquais tout le temps de causer des accidents quand je me déplaçais. Que j’avais une mauvaise mémoire. Une mauvaise posture. Que j’étais de mauvaise foi. Que je parlais pour ne rien dire. Que je me pensais drôle, mais que je ne l’étais pas.

Quand je faisais une erreur et que je ne m’excusais pas, il disait que j’étais incapable de toute autocritique. Quand je reconnaissais un tort, il disait : “T’en fais, han, des niaiseries ?” »