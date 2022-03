Réforme en santé: modernisation doit rimer avec innovation

L’année 2022 sera sous le signe du renouveau de notre système public de santé. Manque de personnel, accumulation de tâches, demande grandissante de soins en santé, il importe de rebâtir les fondations du système universellement accessible qui fait notre fierté, ce que compte faire notre gouvernement.

Pourtant, sa rigidité freinera toujours sa capacité de générer de réels changements plus que jamais nécessaires pour aborder les défis croissants qui s’imposeront tout au long de la présente décennie. Il importe plus que jamais d’assouplir la gestion de notre système de santé. Et si ces réels changements étaient amorcés par l’ensemble de nos professionnels de la santé sur le terrain au quotidien?

Le ministre de la Santé et des Services sociaux l’a d’ailleurs lui-même souligné, il faut inclure tous les professionnels de la santé dans la refondation du système.

Mesures innovantes

La Commission Relève de la Coalition avenir Québec (CRCAQ), qui regroupe les jeunes de moins de 30 ans de notre formation politique, espère que le gouvernement du Québec, via des mesures concrètes, instaurera des mesures innovantes pour le réseau. Ces mesures devraient prévoir des professionnels de la santé, toutes disciplines confondues, et être protégées par une Loi.

Pour y arriver, il est nécessaire de demeurer à l’écoute et d’adapter l’organisation du travail des professionnels de la santé afin de promouvoir leur créativité en faveur de l’accès à notre réseau public et de son efficacité. Car bien des études sur l’opinion de ces professionnels, et en particulier des infirmier.ère.s, démontrent que l’intérêt pécuniaire n’est pas leur principale source de motivation. Ils sont davantage à la recherche de reconnaissance et expriment un fort désir de façonner leur milieu de travail et de participer aux décisions, avec la finalité d’offrir des services et soins satisfaisants.

D’ailleurs, le modèle existant, par exemple au CISSS du Bas-Saint-Laurent, a soulevé l’intérêt du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui a exprimé publiquement que ce dernier, comme plusieurs autres, était une inspiration dans le cadre de la refondation du système. En effet, le modèle bonifie les soins offerts et l’accès par une approche synergique entre chercheurs, professionnels cliniciens et gestionnaires. Nous voyons d’un bon œil cette ouverture du gouvernement. Enfin, nous croyons qu’il est plus important que jamais de pousser l’instauration de mécanismes d’innovation dans l’ensemble du réseau de la santé québécois.

Jean-François Simard, MBA

Conseiller en management

Responsable aux affaires politiques de la Commission Relève de la Coalition avenir Québec (CRCAQ)

Ariane Thibault, M.D.

Médecin de famille

Présidente régionale, Centre-du-Québec, de la Commission Relève de la Coalition avenir Québec (CRCAQ)

