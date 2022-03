Canadien: Schueneman sur le bon chemin

Corey Schueneman a bloqué sept tirs, il a obtenu une passe et il a atteint un sommet personnel avec un temps de jeu de 20 min 43 s.

À 26 ans, Schueneman cogne de plus en plus à la porte d’un poste régulier à la ligne bleue du Canadien. Il n’a rien de spectaculaire, mais il fait le travail. Et Martin St-Louis le reconnaît.

St-Louis s’est toutefois gardé une petite réserve en parlant du numéro 64.

« Je pense que c’est trop tôt pour décrire son potentiel, a répondu l’entraîneur en chef par intérim. L’échantillon reste trop petit (12 matchs). Mais je trouve ça encourageant ce que je vois. Il a 26 ans. Il n’est pas jeune, mais il est un jeune pro. Il apprend avec de bonnes influences. S’il poursuit sur ce chemin, il peut connaître une belle carrière dans la LNH. »

« Il joue avec confiance. Il a probablement construit sa confiance dans la Ligue américaine. »

St-Louis a utilisé Schueneman à la pointe en supériorité numérique au sein de la deuxième vague.

« Il le savait que c’était possible pour lui, a dit St-Louis. Nous avons une unité avec des gauchers et une autre avec des droitiers. Avant, c’est Ben (Chiarot) qui avait ce rôle. On avait un vide. On ne sait pas s’il peut faire ce travail au niveau de la LNH. Mais c’était un bon moment pour lui donner une chance. »

Schueneman n’a pas raté sa chance. En seulement 35 secondes en supériorité numérique, il a trouvé une façon d’obtenir une passe sur le but de Joel Armia. Le gros ailier a redirigé son tir de la pointe.

Toujours des enjeux

Le CH n’a toujours pas quitté les bas-fonds du classement. On l’a dit souvent. Il y a une nouvelle énergie depuis l’entrée en scène de St-Louis. En 17 matchs depuis le changement de gouverne, le Tricolore a un dossier des plus respectables de 9-6-2.

À l’intérieur du Centre Bell, on ressent également cette dynamique renouvelée. Il y a eu des chants de « Olé, olé » à partir de la deuxième période.

« J’aime gagner, mais je veux analyser comment on joue, pas juste les victoires et les revers », a rappelé l’ancienne gloire du Lightning après ce gain de 5 à 1 contre les Sénateurs d’Ottawa.

Le CH n’a plus à se battre pour une position au classement depuis longtemps. Dans un tel contexte, on pourrait croire que l’équipe n’a pas à subir la même pression.

« Je ne sais pas si c’est le cas, a répliqué St-Louis. Les gars restent fiers de leurs performances. Il y a des gars en début de carrière, il y a des gars au milieu de leur carrière et d’autres plus vers la fin. Ils se bataillent pour améliorer leur sort. Un gars de 4e trio veut monter sur le 3e trio. Quand tu regardes le classement, c’est vrai qu’on peut croire qu’on joue avec un peu moins de pression. Mais je suis heureux de la culture qu’on bâtit et de la façon qu’on joue. »