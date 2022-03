Seattle, une ville verdoyante branchée

L’autre jour, en panne d’inspiration pour sélectionner un film sur une plateforme de visionnement en ligne, j’ai mis le mode aléatoire. Nuits blanches à Seattle, plus connu sous le nom de Sleepless in Seattle, fut le choix de cette fonction automatisée ! Ce film me replonge aussitôt au cœur des années 1990. Un plan de caméra attire mon attention. Une scène sur le balcon de la maison flottante de Tom Hanks révèle un élément que je connais. Un souvenir lointain surgit... Une structure industrielle rouillée. Je m’empresse d’aller consulter mes archives photographiques. C’est bien ça, j’ai capté cette photo directement en face de la maison flottante où la séquence a été tournée.

Érigées en 1906 sur la rive nord du lac Union, ces structures représentent les vestiges d’une usine gazière demeurée active pendant une cinquantaine d’années. Après d’énormes travaux d’aménagement, on retrouve maintenant un parc d’environ 19 acres. Certains médias le qualifient parmi les plus étranges au monde. Les deux grands monolithes d’acier constituent les éléments distinctifs des lieux. De véritables icônes de l’art urbain trônent dans le paysage de la ville de la pluie. Les pourtours du lac Union sont renommés pour ses quartiers branchés et ses activités nautiques. On peut même admirer de nombreux hydravions, puisque la base de plusieurs compagnies aériennes y est située. Bâtie sur sept collines, entourée d’eau et de verdure, plaque tournante de la technologie, Seattle offre un cadre de vie où il fait bon vivre !

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 24-70mm F/2.8 L USM

Exposition : 6s à F/8

ISO : 160