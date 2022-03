Salon de la chasse de l’Estrie: un événement axé sur l’éducation et sur l’histoire

Photo courtoisie Ce fusil britannique que tient M. Lefebvre a été assemblé d’urgence pour la guerre de 1812, en Angleterre, par la famille Ketland. Le Bas-Canada comptait alors dans ses rangs 770 guerriers autochtones. Plus de 300 d’entre eux ont accompagné le lieutenant-colonel Salaberry et les voltigeurs à Châteauguay, où ils ont vaincu les Américains. Cet hybride était un des rares fusils utilisés à l’époque. Après les affrontements, les soldats pouvaient garder leur fusil individuel comme trophée de guerre et pour la chasse. Ce modèle de grande taille mesure 62 pouces au total et a un canon de 40 po de longueur.