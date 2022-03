Une méga transaction avortée

Les Blackhawks de Chicago et les Maple Leafs de Toronto seraient venus bien près de procéder à une méga transaction impliquant le gardien Marc-André Fleury.

Selon ce qu’a avancé le réseau TSN samedi, le portier Petr Mrazek, l’espoir Matthew Knies et un choix de première ronde auraient pu prendre le chemin de Chicago en retour de Fleury et de l’attaquant Brandon Hagel.

Le directeur général des Leafs, Kyle Dubas, aurait fait avorter les pourparlers puisqu’il ne voulait pas sacrifier des éléments importants de l’avenir de l’équipe pour du renfort à court terme. Knies est considéré comme l’un des meilleurs espoirs de la formation torontoise et pourrait évoluer avec les «Feuilles d’érable» dès cette saison.

Quelques jours plus tard, les «Hawks» ont finalement envoyé Hagel et deux sélections de quatrième tour au Lightning de Tampa Bay en retour de deux choix conditionnels de première ronde et des jeunes attaquants Taylor Raddysh et Boris Katchouk.

Les Leafs connaissent des ennuis entre les poteaux cette saison en raison des insuccès de Mrazek et du manque de constance de Jack Campbell, qui est d’ailleurs sur le carreau.

