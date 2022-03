Une volte-face non éthique de Legault et de la CAQ?

François Legault et son caucus pourraient-ils être blâmés par la commissaire à l’éthique pour avoir renoncé à changer le mode de scrutin ?

En 2018, la CAQ avait promis d’adopter « une nouvelle loi électorale pour passer du mode de scrutin majoritaire au mode de scrutin proportionnel mixte. Chaque vote doit compter. »

Après sa victoire, le chef caquiste martelait qu’il ne ferait pas un « Justin Trudeau » de lui-même. Ce dernier a renié une promesse similaire faite solennellement en 2015.

Le gouvernement caquiste y a travaillé : il accouche même du projet de loi 39 en 2019. Mais en octobre 2021, il l’abandonne.

Le premier ministre a soutenu alors, en chambre, qu’il n’était « pas réaliste » de penser que « ce grand débat important » pourrait se tenir « avant octobre 2022 ». Il mit ce changement de cap sur le dos de la pandémie.

Plainte

C’est le président de Mouvement démocratie nouvelle (MDN), Jean-Pierre Charbonneau, qui a déposé, lundi, une plainte formelle auprès de la commissaire Ariane Mignolet.

La volte-face des caquistes enfreint selon lui l’article 6 du Code d’éthique où sont énumérées les valeurs de l’Assemblée nationale, notamment que l’élu « recherche la vérité et respecte la parole donnée ».

MDN et Charbonneau demandent à la commissaire de faire enquête et de formuler des blâmes.

Lévesque

À QUB mercredi, j’ai rappelé à Charbonneau qu’il a lui-même déjà fait partie d’un caucus, celui du Parti Québécois de René Lévesque, qui a renié, en 1984, une promesse formelle de changer le mode de scrutin !

Il l’a admis, tout en soulignant qu’il était « un des députés d’accord avec René Lévesque, et qui voulaient aller de l’avant ». Justement : au caucus péquiste de 1984, comme dans celui de la CAQ en 2021, une majorité a fini par forcer le chef et le parti à rompre la fameuse promesse.

Sauf qu’à l’époque, le code d’éthique n’existait pas, répliqua Charbonneau. Ce document juridique change la donne selon lui.

Représentation

Est-ce à dire que nous ne sommes plus en démocratie représentative, où les élus sont des « mandataires » possédant une marge de manœuvre ?

Serions-nous passés, avec le code d’éthique, à une démocratie plus directe, où les représentants reçoivent des « mandats impératifs » ? De simples « messagers » n’ayant d’autre choix que de respecter intégralement ce qui a été promis ?

Vieux débat de philosophie politique ! Étonnamment, Charbonneau concède que la marge de manœuvre est nécessaire : « J’ai assez d’expérience en politique pour savoir qu’à certains moments [...] la conjoncture fait en sorte que tu dois changer l’orientation. »

C’est alors, insiste-t-il, que l’éthique commande de donner de « bonnes raisons » pour justifier l’abandon d’une promesse, surtout celles qui furent réitérées inlassablement. La commissaire pourrait, dans une éventuelle décision, tracer des contours de celles-ci, croit-il.

Or, selon lui, la pandémie n’est pas une « bonne raison » pour changer d’idée sur le mode de scrutin. Et encore moins ce qu’un conseiller du premier ministre lui a expliqué au téléphone : que, finalement, le système actuel convient aux députés de la CAQ. « On a fait passer l’intérêt partisan de la CAQ avant l’intérêt public ! » s’indigne Charbonneau.

Il serait très étonnant que la commissaire juge cette plainte « recevable ». Et encore plus qu’elle s’engage dans ce débat somme toute politique.

Mais à quelques mois de la campagne, cette démarche devrait faire réfléchir à la nature des promesses électorales, à l’ère de « l’éthique ».