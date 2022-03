Aéroport de Québec: beaucoup d’inconnues dans le projet de TGF

La direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, où une gare du futur train à grande fréquence (TGF) doit être aménagée, n’a encore aucune idée de l’emplacement précis de celle-ci et n’en a jamais discuté avec Ottawa.

Cela illustre à quel point ce projet d’envergure, dans le corridor Québec-Windsor, est embryonnaire à ce stade-ci. Le tracé précis, le lieu des gares, le nombre de lots visés pour une acquisition ou une expropriation ne sont pas encore connus.

Pouvant atteindre 200 km/h, ce train devrait permettre de faire le trajet Québec-Montréal en 2 h 55 ou 3 h, comparativement au temps moyen de 3 h 24 avec les trains de VIA Rail. Ottawa n’ose plus avancer une estimation des coûts après avoir évoqué, auparavant, une fourchette de prix entre 6 à 12 milliards $.

Dans l’appel de propositions de 75 pages publié récemment par Transports Canada, afin de dénicher un éventuel partenaire privé, on n’apprend à peu près rien sur la portion Québec, si ce n’est qu’il y aura une gare majeure au bout du tracé sur la carte, quelque part à Québec, et une autre gare à l’aéroport.

« Les exigences minimales comprennent la création d’une correspondance accessible à l’Aéroport international Jean-Lesage et une connectivité à des systèmes de transport en commun nouveaux ou existants, dans la mesure du possible », peut-on lire. En coulisse, certains doutent de la possibilité d’aménager une gare directement dans la zone aéroportuaire en raison du dénivelé. Elle pourrait être aménagée en contrebas « à proximité » et être desservie par une navette.

YQB prêt à collaborer

Jointe par Le Journal, la directrice des communications de l’aéroport de Québec (YQB), Laurianne Lapierre, confirme n’avoir encore eu « aucune rencontre officielle avec les équipes assignées à ce projet . On nous assure que les discussions afin de planifier les détails du déploiement dans le secteur de l’aéroport viendront ultérieurement. Bien qu’à YQB, notre responsabilité et notre expertise sont de nous assurer que des infrastructures adéquates et sécuritaires sont en place afin de soutenir la croissance du trafic aérien, il va de soi que nous nous rendrons disponibles, le moment venu. »

Arrêt final à la Gare du Palais ?

Si plusieurs tiennent pour acquis que le TGF aboutira à la gare du Palais au centre-ville, Transports Canada hésite pourtant à le confirmer et n’a pas répondu à nos questions à ce sujet. Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, avait pourtant choisi ce lieu pour sa conférence de presse l’été dernier à Québec. « Les paramètres du projet de train à grande fréquence, incluant le tracé précis, l’emplacement et le nombre de lots ainsi que le partage des voies, seront déterminés lors de la prochaine phase, soit celle du codéveloppement avec le partenaire du secteur privé », a indiqué l’organisation par courriel.