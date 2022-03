Agressions: printemps violent à l’horizon

Les trois attaques simultanées et survenues dans autant de quartiers de Montréal vendredi soir pourraient être reliées. Elles laissent à penser que le printemps et le déconfinement provoqueront une nouvelle escalade de violence dans les prochaines semaines.

«À première vue ce n’est pas relié, mais les enquêteurs gardent toutes les avenues ouvertes pour l’instant», indique Gabriella Youakim, agente relationniste du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Dans la nuit de vendredi à samedi, une attaque à l’arme blanche et deux fusillades ont fait trois blessés sur l’île en l’espace de 30 minutes.

D’abord, un jeune homme de 19 ans a été poignardé dans le stationnement de la Place Versailles, dans Mercier—Hochelaga-Maisonneuve.

À moins de 7 km et dix minutes plus tard, un homme de 35 ans a été blessé par une arme à feu dans Saint-Léonard, au coin des rues Jean-Talon et Candiac.

En même temps, un troisième homme, âgé de 19 ans, a été blessé par des projectiles d’arme à feu dans Rivière-des-Prairies, au coin des boulevards Perras et Rodolphe-Forget, à une dizaine de kilomètres seulement du premier événement.

Liés?

Pour plusieurs ex-policiers contactés par Le Journal hier, le défi du SPVM sera de déterminer si ces événements ont un lien, car, avec le printemps et le déconfinement, les crimes reprennent de plus belle.

«Le retour du printemps, ça ne fait pas que couler les érables, ça fait sortir les criminels aussi», soutient François Doré, ex-policier de la Sûreté du Québec.

André Durocher, ancien inspecteur du SPVM, abonde dans le même sens.

«Le beau temps arrive, les bars sont ouverts, les gens sortent. Ça veut dire qu’on va avoir probablement une multiplication d’événements comme ça parce que ça fait quelque temps que les gens attendent pour se lâcher lousses», explique-t-il.

Si l’ex-policier Paul Laurier estime que les événements pourraient être liés entre eux, André Durocher, lui, appelle à la prudence avant de tirer des conclusions hâtives.

«Il faut faire attention aux conclusions parce que des fois il y a des drôles de coïncidences», indique-t-il.

Beaucoup d’attente

Ces premiers événements printaniers font actionner toutefois une sirène d’alarme afin d'éviter que Montréal ne soit le théâtre d’autant de violence que l’an dernier. En 2021, 187 fusillades avaient eu lieu dans la Métropole.

Pour André Durocher, les prochaines semaines et les prochains mois représenteront un test pour voir si le travail d’enquête des derniers mois des escouades de lutte contre les armes à feu du SPVM et de la SQ porte ses fruits.

«Si ça continue de monter, c’est certain qu’il va y avoir des questionnements quant à l’efficacité [de ces escouades]», explique-t-il.

De son côté, François Doré espère que le départ anticipé du directeur général du SPVM insufflera un vent nouveau avec quelqu’un qui accordera la priorité au dossier de la prolifération de la violence.