Apprendre à se parler est une nécessité en société

J’ai 50 ans et je suis née dans une famille où la parole était interdite. Il fallait qu’on se taise à table, en voiture, et qu’on attende une question pour donner notre opinion. Laquelle était, plus souvent qu’autrement de toute façon, rejetée d’emblée. Je suis entrée dans ma vie d’adulte en ayant intégré ce principe de façon irréversible. Ce que je pensais je le gardais pour moi, puisque ça n’intéressait personne.

Puis j’ai intégré la famille de l’homme qui est devenu mon mari, là où tout le monde se lance à la figure tout ce qui lui passe par la tête, sans égards à qui le reçoit. L’important pour chacun étant de faire valoir son point de vue. Je vous épargne le chemin parcouru pour m’adapter. Heureusement que mon mari était là pour m’expliquer les règles du jeu, sinon je ne m’en serais jamais sortie.

Mais entre le silence de ma famille et « l’excès de paroles » de la sienne, je ne voyais pas le juste milieu. D’autant moins que dans mon couple, je m’écrasais devant les arguments indiscutables de mon mari qui vantait le fait que de dire ce que l’on pense est la meilleure façon d’exprimer ce qu’on a en dedans.

Les premières années de notre mariage furent difficiles. Même si j’aimais l’homme que j’avais choisi et qui était devenu le père de nos enfants, il a fallu que je frise la dépression après la naissance de mon deuxième, pour qu’il accepte de m’accompagner en thérapie afin que je cesse de souffrir à ne jamais dire ce que je pense.

Ensemble nous avons appris que la conversation, même quand elle exprime une opinion, ne doit jamais devenir une arène où le plus fort gagne. Chacun a droit à son opinion, mais sa façon de l’exprimer doit rester empathique. Nous avons surtout appris qu’écouter est aussi important que parler dans une discussion, ce que mon mari n’avait jamais réalisé avant. Il a encore du mal à appliquer ce principe, mais si je le compare au reste de sa famille, il gagnerait la canne au pommeau d’or à l’arrivée.

Nos enfants ne sont pas tous des experts en la matière, mais sur les trois, il y en a au moins deux qui sont sensibles à leurs interlocuteurs et qui essaient de leur laisser leur place. J’aurais tellement aimé apprendre ça dans mon enfance au lieu d’apprendre à me la fermer tout le temps et en toutes circonstances.

Alysée

On dit qu’il n’y a pas de hasard, mais j’ai reçu votre lettre à peu près en même temps que celle de Fernand Bouchard qui me fournissait un article du Journal datant de 2016 écrit par Danielle Choquette, dans lequel elle donnait 6 trucs pour avoir de meilleures conversations, en soulignant que ces derniers devraient faire partie du cursus scolaire.

Comme je trouve la suggestion parfaite, voici les trucs en question pour « avoir de meilleures conversations » : 1. Ce n’est pas une joute. 2. Savoir écouter. 3. Cesser de présumer. 4. Calmer son ego. 5. Reconnaître l’unique que l’autre veut nous partager. 6. Ça dépend des jours. (Autrement dit, il peut y avoir des ratés)