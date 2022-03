Beaucoup d’émotions dans l’air

Il y avait beaucoup d’émotion dans l’air tout près du vestiaire du Canadien avant la cérémonie protocolaire rendant hommage à l’équipe de hockey féminine qui a remporté l’or aux derniers Jeux olympiques. La direction du Canadien est venue saluer et féliciter les membres de la formation olympique canadienne devant les coupes Stanley symboliques du Canadien. C’est un beau geste de reconnaissance de la direction du club envers nos médaillées d’or.

Ann-Renée Desbiens, Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust et Jill Saulnier sont entourées de France Margaret Bélanger, présidente Sports et divertissement du Groupe CH, John Sedgwick, DG adjoint, Kent Hughes, le DG du Canadien, Geoff Molson, Jamie Lee Rattray, Laura Stacey, Erin Ambroise et Jeff Gorton, VP opérations hockey du Canadien.

Marie-Philip Poulin, qu’on aperçoit entourée de Chantal Machabée et de Geoff Molson, tenait à remercier la direction du Canadien d’avoir honoré les membres de la formation canadienne.

Geoff Molson et Jeff Gorton sont en compagnie des médaillées d’or, Mélodie Daoust et Jill Saulnier.

Kent Hughes et John Sedgwick entourent Jamie Lee Rattray et Laura Stacey.

Kent Hughes, le DG du Canadien, a félicité la gardienne de but, Ann-Renée Desbiens et Erin Ambroise.

France Margaret Bélanger est entourée de la capitaine de la formation canadienne, Marie-Philip Poulin et Mélodie Daoust.

Tout près du vestiaire du Canadien, Carey Price a félicité la gardienne de but, Ann-Renée Desbiens pour ses étincelantes performances aux olympiques. D’ailleurs Ann-Renée a une photo avec Carey lorsqu’elle était à peine plus jeune.

Avant la rencontre d’hier, l’entraîneur du Canadien a salué les membres de la formation canadienne. Sur la photo on aperçoit deux légendes québécoises, Marie-Philip Poulin et Martin Saint-Louis.