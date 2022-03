Dix joueurs qui pourraient changer d'adresse

Incontournable pour les partisans de la Ligue nationale de hockey (LNH), la date limite des transactions est le théâtre de plusieurs échanges importants chaque année. Voici 10 joueurs qui pourraient changer d’adresse pendant la journée de lundi.

1 - Jakob Chychrun (Coyotes de l’Arizona)

Maintenant qu’on sait que la blessure au bas du corps de Chychrun n’est pas sérieuse, il est possible qu’il fasse partie intégrante de la transaction la plus importante, lundi. Convoité en raison de ses talents offensifs et de son contrat avantageux, Chychrun rapporterait gros aux Coyotes.

Photo AFP

2 - Rickard Rakell (Ducks d’Anaheim)

Après Hampus Lindholm et Nicolas Deslauriers, Rakell pourrait être le prochain à quitter Anaheim. Joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, le Suédois n’a pas réussi une campagne de 30 buts depuis 2017-2018, mais peut rendre de fiers services à une équipe ayant besoin de profondeur à l’attaque.

Martin Chevalier / JdeM

3 - Max Domi (Blue Jackets de Columbus)

Beaucoup d’encre a coulé depuis que Marc Bergevin a envoyé Domi aux Blue Jackets en retour de Josh Anderson. L’attaquant de 27 ans aura droit à l’autonomie complète cet été et ne semble pas être dans les plans du DG Jarmo Kekalainen.

Photo AFP

4 - Andrew Copp (Jets de Winnipeg)

Si Copp est offert aux autres formations du circuit Bettman, il y a fort à parier que plusieurs équipes de haut de classement lui porteront une attention particulière. Véritable couteau suisse, l’Américain a un style de jeu taillé sur mesure pour les séries éliminatoires et sera libre comme l’air dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Photo AFP

5 - Marc-André Fleury (Blackhawks de Chicago)

Le portier québécois semble avoir son destin entre les mains, lui qui bénéficie d’une clause de non-échange lui permettant de soumettre une liste de 10 équipes où il refuse d’être envoyé. Le Wild du Minnesota serait l’une des formations ayant cogné à la porte des «Hawks» pour obtenir ses services.

Photo AFP

6 - Alexandar Georgiev (Rangers de New York)

Le portier russe est un des rares hommes masqués sur le marché des transactions. Travaillant dans l'ombre de son compatriote Igor Shesterkin, Georgiev connait sa pire saison dans la LNH, mais a démontré de belles choses dans le passé.

AFP

7 - Justin Braun (Flyers de Philadelphie)

Il reste de moins en moins de défenseurs attrayants sur le marché des transactions et Braun pourrait représenter une option intéressante à faible coût pour une équipe en quête de robustesse. L’arrière américain joue du hockey simple et efficace et compte 100 parties d’expérience en séries éliminatoires.

Photo AFP

8 - Jake DeBrusk (Bruins de Boston)

Cet ancien choix de première ronde en 2015 a demandé aux «Oursons» de l’envoyer sous d’autres cieux plus tôt cette saison. DeBrusk n’a jamais été en mesure de répliquer ce qu’il avait accompli à sa deuxième saison dans la LNH : une campagne de plus de 20 buts.

Photo AFP

9 - Phil Kessel (Coyotes de l’Arizona)

Le sympathique Kessel n’est plus l’ombre du joueur qu’il était dans ses années glorieuses, mais a tout de même amassé près de 40 points cette saison. Détenteur de deux bagues de la coupe Stanley, il serait utile à une formation en quête d’expérience et de profondeur.

Photo AFP

10 - Jack McBain (Wild du Minnesota)

Ne vous inquiétez pas si le nom de McBain ne vous sonne aucune cloche : il n’a jamais disputé de matchs dans la LNH! Espoir évoluant dans les rangs universitaires américains, le grand pivot de 22 ans aurait annoncé qu'il n’allait pas accepter d'offres de contrat de la part du Wild.