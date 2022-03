Doux printemps à l’horizon?

Un mercure à plus de 10 degrés, deux rayons de soleil en croix et nous voilà partis pour la gloire. On ouvre portes et fenêtres pour se précipiter vers la sortie. Assis sur le balcon ou sur une chaise de jardin plantée au milieu de deux plaques de glaces fondantes, on prend l’apéro, profitant de la lumière du jour qui s’étire.

Comment ne pas avoir la tête en fleurs et le sourire béat devant cette promesse de jours meilleurs.

Je m’en veux de jouer les rabat-joie

À moins de vivre au creux d’une caverne ou de respirer du gaz hilarant aux quatre heures, ce printemps 2022 dégage un parfum aux notes de guerre mondiale sur fond de sixième vague de COVID.

Pas très léger comme fragrance.

Je nous entends dire que Poutine n’est pas assez fou pour appuyer sur le bouton nucléaire. Voyons donc, il ne veut pas disparaître avec la planète ! N’empêche, c’est un ange exterminateur...

La Pandémie ? Sacrez-nous patience avec ça, c’est tellement mars 2020 !

Adieu les mesures sanitaires, on va vivre avec le virus, point. Final bâton !

Pendant ce temps-là...

À Moscou, Poutine parle de purification de la Russie. Son peuple devra être « pur russe » et lui être dévoué corps et âme. Ça ne vous rappelle rien ?

La propagande poutinienne fonctionne à plein régime et Fox News se charge de la relayer aux Américains.

En Ukraine, l’armée russe, aidée des Tchétchènes et des Syriens, s’emploie à tuer le plus de civils, sachant que cela finira par faire plier le peuple.

Côté COVID : le virus opère un retour dans certaines régions de la Chine. Bonjour sixième vague, tests obligatoires et confinement forcé : discipline chinoise. Au fait, le virus semble se frayer un chemin vers l’Europe.

Et d’ordinaire après l’Europe, à qui le tour ?

Doux printemps à venir ? À la condition de pratiquer le yoga tantrique.

Ma vieille, pour sa part, préconise le vin blanc.