Drummondville : Un homme de 40 ans porté disparu

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 40 ans porté disparu depuis le samedi 19 mars 2022 à Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Sébastien Lefebvre a été aperçu pour la dernière fois sur la rue Brock aux alentours de 15h00 samedi alors qu’il circulait à pied.

«Il existe des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué le corps policier par voie de communiqué.

Mesurant 1,70 m et pesant 81 kg, Sébastien Lefebvre a les cheveux et les yeux bruns. Lorsqu’il a été aperçu pour la dernière fois, il portait un manteau à carreaux bleu avec des lignes orange, des jeans et des espadrilles noires.

Toute personne ayant de l’information pouvant permettre de localiser M. Lefebvre est priée de communiqué avec les autorités au 911.