[EN DIRECT] 25e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

La Russie a affirmé dimanche - 25e jour de la guerre - avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine pour une deuxième journée consécutive.

Voici les derniers développements, minute par minute

7h11 | Les Russes risquent de s’appauvrir rapidement

Les lourdes sanctions imposées au gouvernement de Vladimir Poutine entraîneront un appauvrissement rapide de la population russe, qui paiera le prix fort de la guerre que son président a choisi de mener, selon des experts.

6h04 | Boris Johnson exhorte la Chine à condamner l'invasion russe de l'Ukraine

Le premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté dimanche la Chine à prendre position et condamner l'invasion russe de l'Ukraine.

5h22 | Le président ukrainien Zelensky s'adresse dimanche aux Israéliens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a mis en avant son héritage juif dans sa quête de soutien contre l'invasion de son pays par la Russie, s'adresse dimanche par visioconférence à la Knesset, le Parlement d'Israël, pays qui tente une médiation entre Moscou et Kiev.

5h12 | Ukraine: une école servant de refuge bombardée, des civils sous les décombres selon les autorités

L'armée russe a bombardé une école d'art servant de refuge à plusieurs centaines de personnes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, ont accusé dimanche les autorités locales, ajoutant que des civils étaient coincés sous les décombres.

3h40 | La Russie dit avoir à nouveau utilisé des missiles hypersoniques

La Russie a affirmé dimanche, pour le deuxième jour consécutif, avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud du pays.

1h50 | Énergie, nourriture, pauvreté, croissance: l'impact de la guerre en Ukraine sera mondial et étendu

Énergie, agriculture, inflation, pauvreté... La guerre en Ukraine va aussi avoir des conséquences majeures sur l'Europe de l'est et le monde et un ralentissement de la croissance planétaire est probable, explique à l'AFP la cheffe économiste de la Banque européenne de développement (BERD), Beata Javorcik.

1h45 | Avec la guerre en Ukraine, le déchirement des Russes en Amérique

Dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, l'École russe de mathématiques, un important réseau de soutien scolaire aux États-Unis, n'a eu d'autre choix que de prendre position contre la décision de Vladimir Poutine.

En qualifiant la guerre de «source de douleur réelle, grande et concrète pour nous tous», l'école a publié un communiqué pour écarter le moindre doute: «Nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien contre Vladimir Poutine, son régime et l'invasion militaire de l'Ukraine.»

00h00 | Une des plus grandes usines sidérurgiques d'Europe endommagée à Marioupol

L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol, une des plus grandes d'Europe, a été fortement endommagée par des bombardements, ont affirmé dimanche des responsables ukrainiens.

