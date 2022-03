[EN IMAGES] Quand l’histoire passe à table: découvrez 5 menus historiques de Québec

Manger, on le sait, n’est pas un acte uniquement alimentaire : c’est aussi l’occasion idéale pour se rassembler et célébrer. La table devient parfois même un terrain diplomatique. Au cours de son histoire, la ville de Québec a été l’hôte de banquets, repas d’honneur et autres soirées spéciales qui ont laissé leur marque dans les archives. Au-delà des mets, c’est la grande et la petite histoire qui se nichent dans ces menus historiques. Nous vous proposons aujourd’hui d’en découvrir quelques-uns. Prêt pour le premier «service»? Bon appétit!

1) Banquets aux châteaux Saint-Louis et Haldimand (18e et 19e siècles)

À Québec, c’est le Château Saint-Louis qui a longtemps fait résidence officielle des gouverneurs. Le château est à la fois un lieu de pouvoir et lieu de réception : en effet, la fonction de gouverneur comporte l’obligation de marquer les anniversaires importants, la visite de membres de la royauté ou d’éminents individus, de même que les victoires militaires. En 1787, le château Haldimand est érigé juste à côté et accueille lui aussi de belles réceptions. Les banquets qu’on y organise peuvent recevoir jusqu’à 300 invités!

Extrait de la Gazette de Québec, 20 janvier 1780. Domaine public.

Et que déguste-t-on en ces nobles assemblées ? Lors du Bal de la Reine donné par lord Dorchester au Château Saint-Louis en 1787, des domestiques offrent du vin de Madère avec de l’eau chaude et du sucre, ainsi que «quantité de bonbons», pour rafraîchir les danseurs... puis on sert «quantités de pyramides de fruits, tous plus succulents les uns que les autres» et arrangés de manière artistique.

Quelques mois plus tard, la visite du jeune prince William-Henry, troisième fils de Georges III, est marquée par un repas et un grand bal où sont conviés les officiers des divers corps de la garnison et de l’état-major, ainsi que des milices britanniques et canadiennes. Tous les grands vins d’Occident sont alors disponibles à Québec: Madère, Porto, Teneriffe, Graves, Champagne, Santerre, Frontignan et Bordeaux.

Invitée à plusieurs réceptions à l’un ou l’autre château dans les années 1790, Elizabeth Simcoe relate avoir mangé de l’oie métisse, tenant à la fois de l’oie domestique et de l’outarde, du mufle d’orignal (un mets riche et délicat servi avec une sauce jugée excellente), de délicates perdrix, ainsi que du pâté aux crêtes de coqs!

Illustration courtoisie Bibliothèque et Archives Canada, 1989-472-1.

Fait intéressant, la table des châteaux Saint-Louis et Haldimand reflètent les rapports étroits entre francophones et anglophones à Québec tout au long du 19e siècle. Ainsi, lors du bal du Nouvel An 1826, une assemblée d’environ 400 invités déguste aussi bien des escargots que du gigot d’agneau, et se rafraîchit avec un verre de punch tout en portant des « santés » avec du vin de Bordeaux.

2) Repas en l’honneur du commandant de La Capricieuse (1855)

La venue de la frégate française La Capricieuse au Québec en juillet 1855 est un événement considérable. Commandé par Paul-Henry de Belvèze, il s’agit du premier navire de la marine française à venir au Canada depuis la Conquête!

L’événement est célébré de façon extraordinaire, notamment par un grand bal donné en l’honneur du commandant de Belvèze et de ses officiers. C’est sir Edmund Head, gouverneur général, qui préside les festivités.

Le repas débute avec des pièces de viande servies froides, telles que les galantines à la Royale (la viande étant déchiquetée en fins morceaux), les rondes-de-bœuf glacées, les jambons à la gelée, les pâtés froids de gibier, etc. Les salades mettent en vedette la volaille, le homard et le saumon.

Illustration courtoisie Musée de la civilisation, collection du Séminaire de Québec, no 247. Domaine public.

Le reste du repas est exclusivement dédié aux saveurs douces et sucrées, alors que sont servies diverses gelées et crèmes: au milieu du 19e siècle, on adore ces textures lisses, servies dans de petites coupes et dégustées à la cuillère!

Le menu en l’honneur du commandant Belvèze en propose plusieurs aromatisées à l’alcool et aux fruits, ainsi que du blanc-manger, des charlottes russes, des glaces italiennes, etc. À tout ce sucre s’ajoutent encore des sirops et rafraichissements, un assortiment de fruits frais, arrosés de champagne Ruinart, de porto, de sherry, de claret (vin de Bordeaux) et de bière.

Ce qu’on qualifie de «pièces de milieu» s’avère plus énigmatique. À quoi peut bien référer la «Fontaine militaire française» ou le «Trophée d’Armes Anglais»? Au-delà des allusions aux nations en présence, peut-être s’agit-il tout simplement de pièces montées placées au centre des tables.

Photo courtoisie Bibliothèque et Archives nationales du Québec, P428, 53, D7, P60. Domaine public.

La venue de La Capricieuse sert des ambitions à la fois diplomatiques et commerciales. Si les résultats ne sont pas immédiats, cette visite – et le très bel accueil qu’elle a suscité! – mène à la création des consulats de France à Québec et à Montréal quelques années plus tard, ainsi qu’à la consolidation des relations franco-québécoises.

3) Un dîner de consul (1885)

La fin du 19e siècle voit se développer une intense activité diplomatique avec les États-Unis mais surtout l’Europe. Les bureaux consulaires se développent à mesure que se créent des liens avec différents pays. Cela se traduit par la présence accrue de membres du gouvernement et de diplomates, des gens importants qu’on s’assure de très bien traiter!

Pour faire plaisir aux invités de marque, les menus sont souvent élaborés en faisant référence à la gastronomie du pays d’origine des dignitaires. C’est le cas du repas servi au Cercle de la garnison de Québec le 12 mai 1885 en l’honneur de Camille Janssen, dont se termine le mandat de consul général de Belgique au Canada (il vient alors d’être rappelé par le gouvernement belge pour se rendre au Congo).

Illustration courtoisie Bibliothèque et Archives nationales du Québec, P1, S1, SS1, P106.

Dans ce menu, on remarque une ordonnance française classique, quoique simplifiée : un potage suivi d’un plat de poisson, des entrées chaudes de gibier et de boucherie, puis plusieurs mets carnés, le tout se concluant sur des «relevées» (desserts).

Il est amusant d’y relever plusieurs références à l’empire belge : potage à la tortue du Congo, morue à la sauce d’Anvers, filets de bœufs truffés à l’Africaine, agneau à la sauce belge... et même une charlotte «consulaire»!

Photographie parue dans la revue Mouvement géographique, 1888, p. 18. Domaine public.

4) Un premier banquet au Château Frontenac (1893)

Délaissé par l’élite administrative de Québec depuis le milieu du 19e siècle, le site des châteaux, bien campé sur le promontoire, est acquis par la compagnie de chemins de fer Canadien Pacifique pour y édifier un hôtel de luxe. La construction débute en 1892.

Photo courtoisie MNBAQ, don de Pierre Lahoud, 2014.68. Domaine public.

Dès son ouverture officielle le 18 décembre 1893 – en pleine tempête de neige! – c’est un chef aguerri qui est aux commandes des cuisines du Château Frontenac. D’origine parisienne et fort d’une vingtaine d’années de «succulents états de service», comme l’énonce la presse de l’époque, Henry E. Journet a exercé son art à la Maison Dorée, au Grand Hôtel et même au palais de l’Élysée, où il a servi le président français Patrice de MacMahon.

Le premier banquet au Château est donné quelques semaines plus tard, le 4 janvier 1894, en l’honneur de l’honorable Wilfrid Laurier, alors chef du Parti libéral du Canada. L’événement rassemble 300 convives.

Illustration courtoisie L’Électeur, 13 décembre 1893, p. 4. Domaine public.

Le repas débute par un service d’huîtres sur écaille, suivi par deux potages dont l’un à la «fausse tortue» (très apprécié à l’époque, à base de... veau). Les plats de poisson, du saumon en sauce hollandaise et du filet de sole en sauce tartare accompagnés de pommes à la duchesse, sont ensuite servis aux convives.

Conformément aux goûts de l’époque, plusieurs viandes rôties et du gibier sont proposés avec divers légumes. Des entremets sucrés tels que pudding au raisin de serre en sauce à l’eau-de-vie, de la gelée de champagne aux fruits et de la crème glacée à la vanille permettent de se diriger vers la fin du repas, où fruits frais, gruyère anglais et café concluent le banquet.

Si les vins et alcools servis en cette occasion ne sont malheureusement pas connus, l’ordre des toasts du banquet Laurier est prévu ainsi : à la Reine, au gouverneur général, au lieutenant-gouverneur, à l’hôte, au Parlement fédéral, à la législature provinciale, à la presse et, enfin, aux dames!

5) Un menu d’exception pour une visite royale (1939)

En 1939, la visite du roi George VI et de la reine Elizabeth est la toute première visite au Canada d’un monarque en fonction. Leurs filles, dont la future reine Elizabeth II, ne sont pas du voyage. Ce séjour débute à Québec le 17 mai 1939, alors que le couple royal arrive à bord du navire Empress of Australia. Après quelques cérémonies protocolaires et un peu de repos, ils sont reçus en grande pompe au Château Frontenac par le gouvernement du Québec.

L’assemblée compte 350 couverts. À la table d’honneur sont présents Arthur Meighen, ancien premier ministre du Canada et leader de l’opposition au Sénat, accompagné de son épouse, William Lyon MacKenzie King, premier ministre du Canada, le cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, le premier ministre du Québec Maurice Duplessis, ainsi que le lieutenant-gouverneur Ésioff-Léon Patenaude.

Photo BAnQ, P600, S6, D1, P578. Domaine public.

Qu’est-ce qu’on y mange? Le menu comporte notamment de la truite des Laurentides et de l'agneau du Québec, ainsi que des queues de homard Frontenac, une création du chef Baltera. Et surtout, un plat au nom intrigant, «des petits oiseaux blancs de l’Île d’Orléans en Bellevue». Plus de 2000 plectrophanes (bruants des neiges) ont été capturés, nettoyés, cuits et délicatement désossés par la brigade du chef Baltera. Chacune des minuscules poitrines a été déposée sur un disque de foie gras, surmontée d’une truffe puis laquée d’une belle gélatine claire. Ce mets royal est accompagné de champagne Veuve Clicquot 1928.

Dans le cadre de ses fonctions au Château Frontenac, le chef Baltera aura l’occasion de servir plusieurs visiteurs de marque, dont le duc de Kent, le duc d’York, le prince et la princesse Takamatsy (famille impériale du Japon), le roi et la reine de Siam, etc. Au moment de sa retraite, il admettra que ce menu royal de 1939 (et plus particulièrement le plat de petits oiseaux) a été le plus difficile qu’il ait eu à préparer pendant toute sa longue carrière!

Photo Collection du Canadien Pacifique. Domaine public.

Bien d’autres agapes sont encore à venir : ne manquez pas notre prochaine collaboration pour découvrir de nouveaux menus qui sont passés à l’histoire, dont ceux de la Conférence de Québec de 1944 et de la visite de Charles de Gaulle en 1967!

Un texte de Catherine Ferland, historienne, Rendez-vous d’histoire de Québec.

Les Rendez-vous d’histoire de Québec seront de retour en personne du 10 au 14 août 2022! En attendant cette 5e édition, il est possible de rester informé des nouveautés et de visionner les conférences et activités présentées lors des éditions précédentes en visitant la page sur Facebook, la chaîne Youtube et le site rvhqc.com.

