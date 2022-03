PAQUET, Wilfrid (Wellie)



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 12 mars 2022, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédé monsieur Wilfrid Paquet, époux de feu dame Irène Cloutier, fils de feu monsieur Cyrille Paquet et de feu dame Eva Paquet. Il demeurait au lac Sergent. La famille recevra les condoléances au salon de lale mercredi 23 mars 2022 de 19 h à 22 h etde 9 h à 10 h 30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive Nord. Monsieur Wilfrid Paquet est allé rejoindre son épouse Irène Cloutier, il laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Yves Hamel), Jocelyne (Gaetan Tetu) et Gaetan (Diane Leclerc); ses petits enfants : Marie-Michèle, François, Emy, Pierre, Anne-Julie, Dominique et Benjamin; ses 5 arrière-petits-enfants ; ses beaux-frères : Gilbert Renaud et Marcel Cloutier ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Saint-Raymond pour les bons soins prodigués. Les sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital de Saint-Raymond. https://fsssp.ca