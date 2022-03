La ruée vers les cabanes à sucre

Cette fin de semaine, plusieurs cabanes à sucre de la province ont accueilli leurs premiers clients de la saison, au grand plaisir de leurs propriétaires.

Toutefois, cette saison des sucres risque d’être remplie de défis pour ces derniers.

En effet, les amateurs de sirop d’érable et de mets traditionnels sont nombreux à vouloir réserver leur place, mais les propriétaires peinent à recruter de la main-d’œuvre.

Sans parler des employés expérimentés qui doivent reprendre le rythme et s’adapter à de nouvelles façons de travailler.

C’est ce qu’a indiqué Anne Lachance, propriétaire de la cabane à sucre Le Relais des Pins, située à Sainte-Famille.

«Ça se passe bien, on était très fébriles tout le monde, les anciens employés, deux ans de pause, ça parait. On est très rouillés, si je peux me permettre de le dire, mais je pense que les gens sont contents et comprennent aussi qu’il faut se réhabituer avec toutes les consignes nouvelles sanitaires qu’on a et qui changent très rapidement, c’est assez difficile de s’ajuster, mais on va faire un beau printemps, je pense», a-t-elle expliqué.

Et pour les gens qui ne réussissent pas à réserver leur place ou qui préféreraient déguster des mets typiques de cabane dans le confort de leur foyer, n’oubliez pas que plusieurs établissements offrent des boîtes repas.