L’arrivée des croisiéristes fera du bien

Alors que le Canada a annoncé de nouvelles mesures sanitaires plus précises pour le retour des croisiéristes, des commerçants de la basse-ville de Québec sont impatients de « redémarrer la machine » dès avril.

« Les restaurateurs, les hôteliers et les boutiques ont fait des efforts. Tout le monde s’est conformé aux mesures. Là, ça commence à rouvrir et on voit ça avec enthousiasme », souligne Richard Samson, directeur général de l’Association des gens d’affaires du Vieux-Port de Québec.

Pour la première fois en trois ans, un bateau de croisière accostera au Port de Québec le 26 avril. Avec une centaine d’escales, entre 50 000 et 100 000 passagers sont attendus pour la saison, selon Éric Bilodeau, directeur des communications chez Destination Québec cité.

Le gouvernement canadien a annoncé il y a deux semaines un plan complet de santé publique pour les navires de croisière. Cette série de mesures sanitaires concerne les employés et les voyageurs des navires qui entrent en eaux canadiennes. Entre autres, tous devront être doublement vaccinés et avoir fait un test PCR avant de monter à bord.

« Une bonne nouvelle »

En novembre dernier, l’interdiction visant les navires de croisière dans les eaux canadiennes a été levée pour les compagnies qui respectent les exigences de Santé publique du Canada. Le test de dépistage ou la vaccination étaient acceptés pour voyager au pays.

« Le retour des paquebots de croisière dans nos ports et sur nos rives est un autre pas vers la réouverture du Canada et le reflet des progrès réalisés contre le variant Omicron », a affirmé le ministre de la Santé canadien Jean-Yves Duclos lundi dernier.

« C’est une bonne nouvelle, ça confirme le retour des navires de croisière au Canada. Le niveau sanitaire a beaucoup été amélioré à bord. Plein de mesures ont été prises pour que la reprise se fasse bien », poursuit M. Bilodeau.

Commerçants

Cette annonce rassure les commerçants et officialise pour eux la saison touristique qui arrive à grands pas.

Mathieu Tardif

Commerçant

De son côté, Mathieu Tardif de la Boutik Art dans le Petit-Champlain a remarqué pendant la pandémie que les clients visitaient la boutique de bijoux et de sculptures comme un musée, et ils ressortaient ensuite.

« On attend impatiemment les touristes de croisières », souligne-t-il.

Les croisiéristes sont les clients qui dépensent le plus, selon lui, car ils n’ont pas toujours de limites de poids, comme c’est le cas en avion.

« Ce sont eux qui ont tendance à accumuler et à acheter des plus gros morceaux », explique-t-il.

Mais la relance touristique n’est pas dans la poche selon M. Samson.

« Il faut s’assurer de prendre soin des touristes qui viennent. Parce que maintenant, avec les changements mondiaux, la compétition touristique va être à son plus haut », indique-t-il.