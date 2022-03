Le Crew s'en sort à la dernière minute

La rencontre entre les Red Bulls de New York et le Crew de Columbus s’est véritablement mise en marche dans les 10 dernières minutes de jeu, les deux équipes marquant à l’aide de déviations et obtenant un verdict nul de 1 à 1, dimanche, à Harrison.

L’équipe locale a ouvert la marque à la 84e minute, sur une maladresse d’Eloy Room. Le gardien du Crew a tenté de frapper le ballon du poing, mais celui-ci a plutôt ricoché sur Aaron Long, avant de toucher à Room et de terminer sa course dans le filet.

Dans les arrêts de jeu, c’est le défenseur des Red Bulls Tom Edwards qui a joué de malchance. Centré à ras le sol par un adversaire, le ballon a ricoché sur sa jambe avant d’aboutir dans les pieds de Darlington Nagbe. L’Américain n’a eu qu’à le pousser derrière Carlos Coronel, faisant taire la foule du Red Bull Arena.

Le Crew demeure invaincu avec deux victoires et deux matchs nuls qui lui confèrent le deuxième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer, à raison de huit points; New York n’est qu’un point derrière, au cinquième échelon.

