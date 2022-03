Le Drakkar termine en force à Val-d'Or

Le Drakkar de Baie-Comeau a terminé son voyage en Abitibi sur une note positive, dimanche après-midi, quand il a signé un triomphe de 3-1 sur les Foreurs de Val-d’Or.

Victorieux contre ces mêmes rivaux deux jours plus tôt sur la patinoire du Centre Agnico Eagle, les Nord-Côtiers ont été brillants encore une fois avec une autre conquête très importante à l’étranger.

Les visiteurs n’ont pas mis de temps à donner le ton au match, alors que le vétéran Xavier Fortin a ouvert la marque avec son 17e filet de la campagne, à la 13e minute de l’engagement initial.

Les membres de l’équipage ont vite doublé leur avance, 74 s plus tard par l’entremise du défenseur Marc-Antoine Pépin, pour ainsi retraiter au vestiaire avec une priorité de deux buts.

Les Foreurs ont profité d’un jeu de puissance en début de deuxième période, réduisant l’écart à 2-1, mais le capitaine du navire, Jacob Gaucher, a porté un dur coup à son ancienne équipe en touchant la cible avant la fin de l’engagement.

Inspirés par une solide prestation de leur gardien Olivier Ciarlo, intraitable sur les 18 tirs dirigés vers lui en troisième période, les hommes de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire ont su tenir le coup jusqu’à la fin.

«C’est une grosse victoire d’équipe. Malgré la perte de quelques Vikings, les joueurs se sont serré les coudes et ont su élever leur jeu d’un cran même s’il s’agissait d’une troisième partie en trois jours», a commenté Jean-François Grégoire, avec beaucoup de satisfaction.

Ayant gagné six matchs à ses huit dernières sorties, le navire est parvenu à garder le cap. «Les punitions [un seul but accordé en huit désavantages numériques] auraient pu nous faire mal, mais les gars ont su faire preuve de résilience et c’est ce qui me rend très fier.»

De retour devant son filet après une absence de plus de deux semaines, le cerbère Olivier Ciarlo (38 arrêts) a été brillant et a réussi le vol du match quand il a frustré l’attaquant David Doucet avec sa mitaine en fin de rencontre.

En bref

Grâce à ce 17e triomphe de la saison, le Drakkar revient à la maison avec une belle récolte de quatre points sur six à la suite de ce périple dans l'ouest de la province. Atteint par une rondelle en plein visage, le défenseur Marc-Antoine Mercier a quitté le match en deuxième période. Quelques instants plus tard, ce fut au tour de son coéquipier Émile Chouinard de tomber au combat. On devrait en connaître davantage sur l’état de leur blessure au cours des prochaines heures.

