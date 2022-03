Les cadres d’Urgences-santé derrière le volant des ambulances, une première historique

Pour la première fois, des cadres d’Urgences-santé sont au volant d’ambulances afin de remplacer les paramédics en grèves depuis mercredi.

C’est grâce à une récente victoire de la CSN au Tribunal administratif du travail (TAT) que les cadres seront tenus de répondre aux exigences de la profession. Ainsi, ils devront faire quatre heures de travail paramédic par semaine.

«J'espère que le personnel-cadre et que toute la population prendra conscience qu'on ne se bat pas juste pour nous, mais plutôt pour donner de meilleurs services et pour qu'ils soient toujours accessibles quand c'est nécessaire», a expliqué le président par intérim du Syndicat du préhospitalier (SP-CSN), Claude Lamarche.

Rappelons que les ambulanciers membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) sont sans convention collective depuis près de deux ans. Ils demandent, notamment, un redressement salarial ainsi que l’élimination des horaires «de faction», qui oblige les ambulanciers à être sur appel 24 heures sur 24 durant sept jours consécutifs.

Bien qu’un sondage ait révélé que plus de la moitié du personnel préhospitalier envisage un changement de carrière, la partie patronale demeure «inflexible depuis le début des négociations», estime le syndicat.

«Nous sommes tous passionnés par notre travail. C'est la plus belle profession au monde. On n'accepte pas le manque de respect du gouvernement, pour qui nous ne sommes qu'une colonne de chiffres dans le budget. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va l'obtenir ce respect», a ajouté M. Lamarche.