Les Flyers ont le cœur brisé

Claude Giroux aura joué exactement 1000 matchs et accumulé 900 points en carrière avec les Flyers de Philadelphie. C’est un chapitre de 15 ans qui se termine dans la ville de l’amour fraternel, qui laisse partir son capitaine à regret.

«Chaque jour où vous échangez votre capitaine est difficile, et avec ce que représentait Claude pour cette organisation et comment il a performé pendant 15 ans, c’est encore plus difficile de dire au revoir. Claude est l’un des meilleurs joueurs à avoir porté l’uniforme des Flyers», a mentionné le directeur général Chuck Fletcher par voie de communiqué, samedi.

Giroux s’est joint aux Panthers de la Floride dans une transaction monstre impliquant espoirs et choix au repêchage. Le Franco-Ontarien a lui-même été appelé très tôt à l’encan de 2006, 22e au total, et est devenu l’un des plus grands joueurs des Flyers.

«Il a été le capitaine des Flyers avec le plus long mandat, seulement le deuxième Flyer à jouer 1000 matchs en orange et noir, et a participé sept fois au match des étoiles, mais ce n’est pas tout ce qu’il a fait pour cette ville et cette franchise. C’est une journée d’amertume, mais nous sommes excités de voir Claude en séries avec la Floride cette année, et c’est certain que Claude sera toujours un Flyer», a ajouté le président Dave Scott, qui a côtoyé Giroux pendant près d’une décennie.

Tant au niveau des matchs disputés que des points, l’athlète de 34 ans n’est devancé que par le légendaire Bobby Clarke.

Il n’a toutefois jamais remporté la coupe Stanley, mais est passé bien près en 2010 quand les Flyers avaient atteint la finale, avant de s’incliner contre les Blackhawks de Chicago. Giroux a toujours bien performé en séries, avec 73 points en 85 rencontres, et il devrait rendre de fiers services aux Panthers, l’une des équipes favorites pour les grands honneurs.

Contribution immédiate?

En envoyant Giroux, Connor Bunnaman, German Rubtsov et un choix de cinquième tour en Floride, les Flyers ont acquis une sélection conditionnelle de première ronde en 2024 et une autre de troisième en 2023. Le prometteur ailier droit Owen Tippett s’amène aussi à Philadelphie avec la ferme intention de lancer une bonne fois pour toutes sa carrière.

«Je suis très excité de cette nouvelle opportunité de joindre une équipe, bâtir avec eux et amorcer un nouveau départ. Je travaille toujours à peaufiner mon jeu sur 200 pieds, mais je crois que je peux amener de l’attaque, mon gabarit et de la vitesse à l’alignement», a-t-il expliqué.

Tippett, le 10e joueur choisi à l’encan de 2017, a accumulé 33 points en 94 rencontres dans la Ligue nationale de hockey. Les Flyers l’ont d’ailleurs rappelé de la Ligue américaine dimanche et le nouveau numéro 74 prendra part au duel en après-midi contre les Islanders de New York.