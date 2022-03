Les ratés de Gatineau ne se reproduiront pas

Accusé à Gatineau d’avoir abîmé le sol et contribué à la fermeture d’un parc pendant trois ans, le promoteur des Mosaïcultures défend son bilan et assure que rien de tel ne se produira au parc du Bois-de-Coulonge, à Québec, où l’exposition sera présentée cet été.

Lors de l’édition 2018 de l’exposition horticole au parc Jacques-Cartier en Outaouais, l’organisme Mosaïcultures internationales de Montréal (MIM) « était responsable de remettre le parc dans le même état qu’à la prise de possession, ce qui n’a pas été fait », affirme la Commission de la capitale nationale (CCN) fédérale.

« Des dommages importants ont été causés au sol et à l’infrastructure », relate par courriel la porte-parole Maryam El-Akhrass.

En outre, MIM aurait effectué des travaux de creusage « contrairement à ce qui avait été indiqué » à l’entente, causant le mélange de sols qui étaient déjà contaminés avant l’événement avec des sols sains.

L’affaire a fait les manchettes à l’époque, la CCN allant jusqu’à mettre en demeure MIM à un certain point. La partie sud du parc a finalement rouvert au public en octobre dernier, après des travaux de 2,1 M$.

Le promoteur rassurant

Dans une déclaration écrite transmise au Journal, la directrice générale de MIM, Lise Cormier, conteste cette version des faits.

Elle maintient que « MIM a respecté toutes les obligations en regard de l’état des lieux » à Gatineau et ajoute que le terrain était contaminé avant le passage de l’événement en raison de son passé industriel et commercial.

La CCN aurait utilisé un fonds de réserve prévu au contrat « pour finaliser les travaux à sa satisfaction ».

Au parc du Bois-de-Coulonge de Québec, on ne verra pas ce genre de fiasco, selon elle. Le lieu sera remis « dans le même état qu’il était avant notre passage » au plus tard avant à la fin décembre 2022, et une firme a été identifiée pour s’en occuper, assure l’organisme montréalais.

L’entente avec la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), qui gère l’endroit, est « très claire » à ce sujet, précise Mme Cormier.

« Nous avons assuré les citoyens, lors de la séance d’information organisée avec la Ville de Québec en septembre dernier, que tout serait restauré afin qu’ils retrouvent leur parc comme avant », dit-elle.

Aux frais des Mosaïcultures

Questionnée par Le Journal, la CCNQ se dit satisfaite de ses rapports avec le promoteur jusqu’à présent. De plus, rien ne laisse croire à des antécédents de sols contaminés au parc de Grande Allée Ouest.

« La remise en état du site par le promoteur, à ses frais, est clairement et formellement stipulée à l’entente. Le promoteur s’est aussi engagé à tenir les résidents et les usagers informés » des possibles impacts pour eux, déclare le porte-parole Jean-Philippe Guay.