L’Histoire se répète

Il y a 30 ans, Francis Fukuyama, un chercheur en sciences politiques américain relativement inconnu, a jeté un pavé dans la mare avec son essai La fin de l’Histoire.

Sa thèse était simple : la démocratie libérale constitue le point final de l’évolution idéologique de l’humanité, la forme finale de tout gouvernement humain.

Aucune nation sur Terre ne peut inventer une meilleure façon de se gouverner.

À terme, tous les pays imiteront notre modèle, et la planète entière embrassera avec bonheur le capitalisme et la démocratie.

L’HORIZON INDÉPASSABLE

C’est exactement ce que disaient les communistes.

On ne peut imaginer meilleur système économique et politique, le communisme est l’horizon indépassable de l’Histoire, l’avenir nous appartient, la lutte des classes est le moteur de l’Histoire, tous les chemins mènent au paradis communiste, etc.

Or, tout comme Marx, Lénine et Mao ont mordu la poussière, Fukuyama s’est royalement planté.

Non seulement la démocratie libérale ne règle pas en maître sur le globe, mais certains peuples ne veulent rien savoir de notre système !

C’est le cas de la Chine, de la Russie, des régimes islamistes...

Ils regardent la façon dont nous vivons et se disent : « Mais pourquoi, diantre, un être humain choisirait de vivre dans un tel système ? »

TROP BELLE POUR TOI ?

L’Occident est comme une super belle fille qui est habituée de voir tous les garçons tomber à ses pieds et qui, un jour, croise un homme qui se montre insensible à ses charmes et qui lui préfère une fille moins spectaculaire, moins glamour, plus ordinaire...

« Hein ? Comment peut-il refuser mes avances alors que tous les hommes rêvent de coucher avec moi ? Il est aveugle ou quoi ? »

On ne peut pas croire que des peuples puissent préférer d’autres systèmes que le nôtre.

On a le meilleur système au monde ! Les valeurs que nous défendons sont les plus belles valeurs de toute l’histoire de l’humanité !

Pourquoi ces gens refusent obstinément de joindre notre club ?

Ils sont cons ou quoi ? Ils sont arriérés ? Ils préfèrent l’obscurantisme à la lumière ? L’ignorance au savoir ?

Dans la série Game of Thrones, Daenarys Targaryen, la « fille aux trois dragons » jouée par la comédienne Emilia Clarke, libère les esclaves partout où elle passe.

Or, un jour, des esclaves qu’elle a libérés vont la voir pour lui demander de remettre en place le système qu’elle avait aboli.

La liberté n’est pas une valeur absolue et universelle, lui disent-ils en substance. C’est peut-être bon pour vous, mais pas pour nous...

La fille ne comprend pas. Comment ces gens peuvent-ils préférer la servitude à la liberté ?

AVANCEZ PAR EN ARRIÈRE !

On croyait qu’à force de nous côtoyer et de faire des affaires avec nous, la Chine et la Russie finiraient par nous ressembler et par adopter notre vision du monde.

« On les aura à l’usure, pensions-nous. D’abord, ils signeront des accords commerciaux avec nous. Puis tout le reste suivra... »

Eh bien non.

Ce n’est pas comme ça que ça s’est passé.

La Chine a inventé une troisième voie, entre le capitalisme et le communisme.

Et la Russie a remonté le cours de l’Histoire et ressuscité la Guerre froide.

La fin de l’Histoire ?

Non. Son recommencement.