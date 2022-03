Littérature jeunesse: quand l’ennui est rassembleur...

Ça fait six mois que la maman d’Odile, Isabelle, Marie et Rose est partie. Elle a quitté sa famille pour faire le tour du monde, ayant besoin de se retrouver. Elle avait promis de revenir au printemps. La neige commence à fondre et son absence se fait toujours ressentir. Leur papa fait tout pour elles, mais lui aussi s’ennuie. Puis, il y a leur voisine qui, arrivée d’un autre pays, connaît également l’ennui et l’attente...

Ce récit est à la fois touchant et poignant, puis adorable et doux comme tout.

L’histoire de quatre filles abandonnées par leur mère s’entremêle à celle d’une dame âgée, madame J., laquelle est la voisine de la famille. Ce que les filles connaissent d’elle, c’est qu’elle met toujours son linge sur la corde pour le faire sécher et qu’elle fait de la délicieuse confiture de fruits qu’elle partage avec bonheur avec le voisinage.

Des souvenirs parfumés

Cependant, en ce printemps, Odile, Isabelle, Marie et Rose se rapprocheront de leur voisine et ce « pont » ainsi créé entre l’ennui, d’un côté comme de l’autre, fera un bien fou à tout le monde.

C’est tout en délicatesse que les sœurs et les lecteurs découvrent l’histoire de madame J. qui a, il y a longtemps, quitté son pays natal pour venir s’établir ici. Son voyage a duré 12 jours et elle a dû prendre un paquebot transatlantique.

Les filles sont bien impressionnées par ce bateau géant, mais surtout par l’histoire pleine de courage, de résilience et de tendresse de leur voisine. Si madame J. n’a pas pu emporter avec elle tout ce qu’elle aurait voulu de son pays natal, elle a des rêves, des paysages et des parfums enregistrés à jamais dans sa mémoire.

Le réconfort que s’apportent à la fois les quatre sœurs et madame J. est beau à voir.

Cette courte histoire fait tellement de bien en cette période très éprouvante et triste pour l’humanité... Un album d’une grande beauté que les enfants, autant que leurs parents, se feront un plaisir à lire et relire !

À LIRE AUSSI

Le secret des parents

Photo courtoisie

Il existe un secret qu’aucun enfant n’a jamais entendu, un secret bien gardé... Le petit Kleber ne comprend pas pourquoi les adultes sont si sévères avec les enfants. Il en est venu à croire que les grandes personnes détestent les enfants ! Puis, sa grand-mère lui explique qu’en fait, c’est parce que les adultes ne se souviennent plus des enfants qu’ils étaient. Kleber se fait donc la promesse de ne jamais oublier le petit garçon à l’intérieur de lui. Le gamin ne manque pas d’originalité pour laisser des traces de son enfance. Une parabole touchante et rigolote ; cet album est un vrai charme !

Les nouvelles aventures de Gargouille : Les croustilles de l’espace

Photo courtoisie

Et si, plutôt que d’avoir la dent sucrée, la majorité des gens se mettait à avoir la dent salée ? Et si les croustilles devenaient carrément une dépendance et qu’en les mangeant, les gens pouvaient se dédoubler, pour se retrouver face à face avec leur clone ? C’est dans un univers aussi loufoque que rigolo et coloré que Tristan Demers nous entraîne avec cette nouvelle aventure de Gargouille ! L’apparition d’une mystérieuse météorite sème la pagaille dans tout le quartier. En s’émiettant facilement, cette roche se retrouve partout et certaines personnes mal intentionnées saisissent l’occasion pour se remplir les poches...

Le long chemin

Photo courtoisie

Jane et Maya sont la preuve vivante qu’en amitié, les contraires peuvent s’attirer ! La petite Jane est bavarde et sociable, alors que sa copine Maya est calme et timide. Inséparables, elles se lancent ensemble dans un nouveau projet amusant et instructif : sauver des papillons ! Le grand-père de Jane leur explique comment, en plantant des asclépiades, elles pourraient aider le monarque à se nourrir et à survivre. Le long chemin du monarque jusqu’au Mexique inspire Maya à s’ouvrir à son amie sur son propre long voyage au Canada pour trouver une nouvelle maison... Une charmante histoire scientifique, oui, mais aussi émouvante.

De grandes innovations

Photo courtoisie

Les Éditions Biscornus présentent un nouveau concept d’affiches interactives qui vise à réunir les familles (avec des enfants de 6 à 12 ans) pour découvrir des contenus éducatifs. L’objectif est d’adapter l’expérience d’apprentissage aux enjeux contemporains. L’affiche interactive De grandes innovations explore dix innovations ayant transformé nos sociétés, notamment l’histoire du feu, la domestication des animaux, l’écriture, la roue, le vaccin et l’ordinateur. À l’aide de codes QR, chaque scène illustrée redirige vers des pages web où se trouvent des récits et des balados informatifs. Une idée franchement intéressante et bien conçue ! Pour davantage d’info : www.de-grandes-innovations.com