Plainte déposée pour un accident mortel impliquant une Tesla

Le chauffeur au volant d'un taxi électrique Tesla qui a provoqué un accident mortel en décembre à Paris a porté plainte vendredi contre le constructeur Tesla France pour «mise en danger de la vie d'autrui», a indiqué dimanche son avocate.

«Mon client a toujours maintenu la même version : le frein ne fonctionnait plus, l'accélérateur s'est emballé et c'est pourquoi il dépose plainte pour ''mise en danger de la vie d'autrui''», a expliqué à l'AFP Me Sarah Saldmann, confirmant une information du Parisien.

La plainte a été déposée le 18 mars au parquet de Versailles, le siège de Tesla France se trouvant dans les Yvelines, à l'ouest de Paris.

Une information judiciaire est déjà en cours à Paris, enquête dans laquelle le chauffeur de taxi a été mis en examen pour «homicide involontaire et blessures involontaires par véhicule terrestre à moteur» et placé sous contrôle judiciaire.

Cet homme aujourd'hui âgé de 57 ans, chauffeur de taxi depuis 25 ans, n'était pas en service le soir de l'accident mortel.

Il circulait à Paris à bord de sa voiture électrique Tesla avec sa femme et ses filles quand il a perdu le contrôle du véhicule.

Le taxi a percuté deux piétons, puis un conteneur à verre qui, sous le choc causé par la vitesse, a été projeté en l'air et a explosé au sol.

Le véhicule a ensuite percuté un feu de signalisation, lui aussi projeté en l'air. Puis a terminé sa course dans une camionnette en circulation au milieu du carrefour, selon le récit d'une source policière. L'accident a fait un mort et une vingtaine de blessés.

Selon Me Sarah Saldmann, son client avait acheté son véhicule neuf, en août 2021.

L'enquête à Paris vise à déterminer, en s'appuyant notamment sur des expertises techniques, si l'accident est le résultat d'une erreur humaine ou d'une défaillance technique.