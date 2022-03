Pour voir le monde autrement

Alphée est arrivée comme un grand étonnement. Rien dans le passé de nos familles ne laissait soupçonner la présence de gènes qui la rendraient extraordinaire pour la vie.

Les investigations médicales ont commencé quelques heures seulement après sa naissance. Elles auront duré des mois. Des mois à chercher les causes de son manque de tonus physique autant que cognitif. Des mois à vivre avec le cœur serré.

Face à mes propres préjugés

Je me rappelle avoir confié à une amie que ma plus grande crainte était qu’Alphée ait une déficience intellectuelle. Moi qui valorisais tellement la vie de l’esprit, j’avais l’impression que ce handicap était le pire de tous.

Puis le diagnostic est tombé : syndrome Smith-Lemli-Opitz, caractérisé notamment par divers degrés de déficience intellectuelle.

J’étais confrontée à mes propres préjugés, mes propres fragilités issues de mon enfance.

Mes premières années d’école primaire avaient été difficiles. Tout allait trop vite pour moi. J’ai eu des troubles de langage et des difficultés d’apprentissage jusqu’à la fin de ma deuxième année.

Grâce à de formidables aides pédagogiques, j’ai pu affronter ma dyslexie et quelques autres défis. J’ai surtout repris confiance en moi. Ça m’aura permis de me rendre au doctorat.

Même si je n’ai pas de déficience intellectuelle, j’ai expérimenté un mini peu ce que la vie peut être quand on a des « besoins particuliers ».

Les préjugés nous brisent de l’intérieur. Ils nous font douter de notre valeur.

L’étiquette « déficience intellectuelle » est chargée négativement, qu’on le veuille ou non. Je vis cette réalité aujourd’hui en tant que maman d’une jeune fille de 17 ans qui est infiniment plus que son diagnostic.

Se sensibiliser

C’est pour cette raison que j’ai accepté d’être co-porte-parole de la 34e semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui se tient du 20 au 26 mars.

J’ai envie que, partout, on reconnaisse la grande valeur de toutes ces personnes dont le cerveau fonctionne autrement. J’ai envie qu’on leur fasse une belle place dans nos familles, nos communautés et toute la société. En 2022, ça devrait aller de soi.

Certes, la déficience intellectuelle a le don de nous faire sortir de notre zone de confort. Elle nous oblige à élargir notre regard et surtout notre cœur. Elle nous fait voir la beauté avec d’autres yeux.

J’aime comparer la neurodiversité à la biodiversité. Chaque être vivant a son rôle à jouer, sa raison d’exister en interrelation avec les autres. Dans une forêt sauvage, il n’y a donc pas de bonnes ou de mauvaises espèces.

Malheureusement, nos sociétés en quête d’efficacité valorisent davantage les « monocultures ». Elles sont plus faciles à gérer et plus prévisibles.

Il y a donc peu de place pour la neurodiversité dans les engrenages d’une machine productiviste ultra-compétitive. Les humains qui n’entrent pas dans les moules sont facilement écartés. Surtout lorsqu’ils ont besoin de plus de temps.

Lorsque je vois Alphée revenir toute heureuse de ses grandes promenades en forêt avec ses ami.e.s imaginaires, je me dis qu’elle a beaucoup à nous apprendre sur le bonheur. Peu de gens parviennent à vivre autant qu’elle dans le moment présent et avec une telle authenticité.

Ainsi, contrairement à mes préjugés initiaux, Alphée a une vie de l’esprit foisonnante. Même si elle parvient difficilement à lire, à écrire et à interagir comme la majorité d’entre nous, elle s’est créé un univers intérieur luxuriant.

Il me semble qu’en ces temps de grands bouleversements politiques et écologiques, la neurodiversité mérite d’être célébrée pour nous aider à retrouver un peu d’humanité.

Laure Waridel

Co-porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle