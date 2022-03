Retour du défilé de la Saint-Patrick à Montréal

Après deux ans d’absence, la traditionnelle parade de la Saint-Patrick a fait son retour sur la rue Sainte-Catherine, dimanche matin pour sa 197e édition.

Le défilé a débuté à 9 h 30 sur Lambert-Closse pour descendre tout le long de la rue Sainte-Catherine et devrait se terminer au Square Philips et à la Basilique Saint-Patrick vers midi.

Le parcours est un peu plus long cette année, mais la parade sera plus petite et accueillera beaucoup moins de participants, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Ainsi, les animations sont moins nombreuses que les éditions précédentes et les chars commerciaux, absents du cortège.

Lors du dernier défilé, en mars 2019, environ 2000 figurants avaient défilé dans la métropole. Les participants étaient accompagnés d’une vingtaine de chars allégoriques et d’une quinzaine de fanfares.

Environ 200 000 spectateurs avaient alors assisté à la parade.