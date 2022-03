Premier livre de Marie-Pierre Duval: tout remettre en question

Recherchiste et productrice pour la télévision, Marie-Pierre Duval a entamé en 2017 un grand changement dans sa vie – un tournant qui lui a inspiré son premier livre, Au pays du désespoir tranquille. Ce roman percutant et réaliste raconte la quête de Marie, une recherchiste au bout du rouleau qui n’est plus comblée par l’effervescence des studios de télévision et qui cherche un sens à sa vie. Elle veut comprendre sa chute... et celle de beaucoup de femmes de sa génération.

En apparence, Marie a tout. Jusqu’à tant d’en avoir trop sur les épaules. Elle se sent submergée par toutes les responsabilités familiales et professionnelles, par la technologie, par tout. La recherchiste, avec l’énergie du désespoir, cherche à comprendre ce qui lui arrive, pourquoi tant de femmes vivent cette crise, et comment la société détermine ce qui est « normal ».

Marie-Pierre Duval a un don extraordinaire pour dépeindre la réalité des femmes et des mères au travail et ne mâche pas ses mots pour montrer à quel point les responsabilités s’accumulent. Elles sont énergivores et deviennent petit à petit très anxiogènes et contraignantes.

Photo courtoisie

Le moment « pu capable »

« À un moment donné, mon personnage s’est mis en petite boule dans les toilettes du bureau et elle est en crise de panique totale. Et elle cri... tout ça là », dit Marie-Pierre Duval, en entrevue.

L’écrivaine a vécu, elle aussi, un moment où elle n’était plus capable. Pas au bureau, pas dans les mêmes circonstances que son personnage, mais un moment de rupture quand même.

« J’ai tout lâché. J’étais pu capable. C’est un des points communs avec mon personnage. Ça a été le moteur d’une quête personnelle qui s’est reflétée dans un projet de livre. »

Marie, dans le roman, est recherchiste en burnout et décide d’utiliser ses compétences professionnelles pour comprendre ce qui lui est arrivé.

« Dans la solitude de sa maison, de sa déprime, elle questionne : pourquoi j’ai planté ? Elle fouille partout. Elle se questionne sur la maternité, la technologie, le couple, la performance. Elle tombe face à face avec ses peurs profondes et remet tout en question. »

Le kit impossible à atteindre

Marie cherche des réponses, pose des questions, cherche à comprendre. La wonderwoman en a plein les bottes.

« Elle retourne dans ses illusions, dans ce qu’on nous a vendu comme kit et qu’on n’arrive pas à atteindre. »

Comme si elle épluchait un oignon, la recherchiste enlève couche après couche, examinant sa vie personnelle, mais aussi, inévitablement, la société dans laquelle elle vit.

« Elle n’est pas arrêtable. Elle va trouver des réponses dans la littérature, dans des expériences de vie inusitées qui lui arrivent. »

Marie-Pierre Duval voulait « dire ce qu’on ne voit pas, les sentiments et les pensées qu’on n’ose pas montrer ou qu’on cherche à masquer soi-même ou qui ont peu de place sur l’espace public. C’est un livre sur l’invisible, sur le côté souterrain de nos vies. »

« On nous a dit qu’on était libres... Ce personnage se sent tout sauf libre, mais elle ne sait même pas pourquoi. C’est là-dessus qu’elle enquête. »