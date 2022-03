Un «bête accident» de motoneige lui coûte la vie

Un tragique concours de circonstances jumelé à un « bête accident » de motoneige a coûté la vie à un homme d’affaires bien connu en Beauce, alourdissant le sombre bilan de ce sport qui a déjà fait 20 victimes cette saison.

« Papa, c’était un homme de défi. Je me doutais que sa passion pour le ski-doo aurait pu lui coûter la vie un jour, raconte Marie-Ève Drouin, encore émotive quelques jours après le drame. Je me dis qu’il est mort en faisant quelque chose qu’il aimait... »

Son père, Benoît Drouin, venait de quitter la résidence d’un ami à Frampton, en Beauce, lorsqu’il a perdu la vie le soir du 11 mars dernier.

Il a été écrasé par sa motoneige après avoir culbuté dans une petite pente de neige délimitant deux terrains en tentant de se « virer de bord ».

C’est un voisin qui a vu l’homme inconscient sous l’engin qui a alerté les secours près de 30 minutes plus tard.

« On aurait été moins surpris s’il avait frappé un arbre à haute vitesse. C’est tellement un bête accident », déplore la fille du défunt.

Coup du destin

Quelques jours avant le drame, Benoît Drouin se trouvait en Floride, où il profitait de l’hiver au chaud depuis près d’un mois.

Fondateur de l’entreprise Interbois et propriétaire du groupe Camnor, l’homme de 66 ans n’est revenu au Québec que pour une semaine, le temps de quelques réunions de chantier.

Il devait retrouver sa femme dans sa résidence secondaire de « l’État ensoleillé » à peine quatre jours après l’accident qui lui a coûté la vie. « C’est un triste concours de circonstances », souffle la fille aînée de la victime.

La nouvelle s’est propagée comme une traînée de poudre dans la région, alors qu’une « vague d’amour » a déferlé sur la famille.

De nombreux décès

En plus de laisser derrière lui sa femme, quatre enfants et 13 petits-enfants, ce sont des centaines d’employés et de partenaires d’affaires qui étaient sous le choc au lendemain du drame.

La saison 2021-2022 de motoneige, qui tire à sa fin, a fait 20 victimes jusqu’à présent, soit quatre de plus que l’an dernier.

Dans les six dernières années, seule la saison 2019-2020 a été plus mortelle, avec 24 décès, alors que cinq motoneigistes européens et leur guide avaient sombré dans le lac Saint-Jean.

La situation n’inquiète toutefois pas outre mesure la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), qui veut remettre les choses en perspective.

Tendance à la baisse

En trois ans, 22 000 motoneiges de plus ont été immatriculées au Québec, pour un total de plus de 230 000 engins en circulation, indique-t-on.

« Chaque décès en est un de trop, mais le taux d’accidents continue de diminuer. C’est une tendance qu’on observe depuis plus de 20 ans », affirme Michel Garneau, de la FCMQ.

Selon lui, les redoux et les nombreux épisodes de pluie verglaçante ont été responsables de la majorité des accidents de cette année, en causant des pertes de contrôle dans les sentiers.

SAISON FUNESTE dans la province

◆ 25 décembre 2021

Sonia Bérubé

Photo tirée du Facebook de Sonia Bérubé

Âge : 50 ans

Résidente de Saint-Angèle-de-Mérici

Lieu de l’accident : Sainte-Angèle-de-Mérici

◆ 25 décembre 2021

Mylène Paquet

Photo courtoisie, KTH PHOTOGRAPHIE

Âge : 33 ans

Résidente de Dolbeau-Mistassini

Lieu de l’accident : Notre-Dame-de-Lorette

Malchance après malchance

Le sort s’est acharné sur les proches de Mylène Paquet qui ont à leur tour été blessés lors d’une collision avec un orignal en tentant de sauver la jeune femme victime d’un accident mortel.

Mme Paquet revenait à motoneige du chalet de ses parents à Notre-Dame-de-Lorette, au nord du lac Saint-Jean, quand la tragédie est survenue. Pour une raison inconnue, elle a percuté de plein fouet un pavillon de jardin près du lac aux Foins.

Le père et le conjoint de la victime l’ont alors placé dans un traineau et l’ont trainé à motoneige pour rejoindre la route la plus proche. Comble de malheur, le groupe a percuté un orignal à mi-chemin.

Des secours ont finalement pu prendre les trois individus en charge, mais la trentenaire a succombé à ses blessures.

◆ 31 décembre 2021

Mégane Dubord

Photo tirée du Facebook de Mélanie Roy

Âge : 18 ans

Résidente de rosemère

Lieu de l’accident : Saint-Michel-des-Saints

◆ 2 janvier 2022

Identité non révélée (touriste française)

Âge : 60 ans

Résidente de la France

Lieu de l’accident : Saint-Alexis-des-Monts

◆ 19 janvier 2022

Vincent Fournier

Photo tirée de la Maison funéraire Roy & Giguère

Âge : 28 ans

Résident de Lac-Etchemin

Lieu de l’accident : Saint-Luc-de-Bellechasse

◆ 29 janvier 2022

Kurt Héroux

Photo tirée du Facebook de Kurt Héroux

Âge : 33 ans

Résident de Trois-Rivières

Lieu de l’accident : Trois-Rives

Une communauté secouée

La communauté des premiers secours de la Mauricie a été durement ébranlée quand le pompier de Trois-Rivières, Kurt Héroux, a perdu la vie dans une embardée de motoneige.

Le sapeur de 33 ans accompagnait des amis lors d’une expédition dans le secteur de Trois-Rives lorsqu’il a perdu le contrôle. Il a ensuite percuté un arbre avant de terminer sa course dans un ravin, plusieurs mètres plus bas.

Bien connu dans la région, Kurt Héroux faisait partie des six pompiers volontaires de Trois-Rivières à s’être rendu à Lac-Mégantic, lors de la tragédie ferroviaire de 2013, pour aider aux opérations de sauvetage et de nettoyage.

Dès l’annonce de son décès, des pompiers d’un peu partout ont affiché le matricule 568 en sa mémoire, sur les réseaux sociaux. De son côté, Trois-Rivières a mis les drapeaux de ses casernes en berne.

◆ 1er février 2022

Harmel Audet

Photo tirée du Centre funéraire Santerre & Fils

Âge : 82 ans

Résident de Maria

Lieu de l’accident : Carleton-sur-Mer

◆ 5 février 2022

Dany Denis

Photo tirée du Facebook de Dany Denis

Âge : 35 ans

Résident de Paspébiac

Lieu de l’accident : Hope

Retrouvé 24 heures après un accident

Il aura fallu près de 24 heures après la disparition d’un homme de Paspébiac, en Gaspésie, pour qu’on retrouve sa dépouille près de sa motoneige accidentée.

Dany Denis, 35 ans, avait été vu par ses proches pour la dernière fois le 4 février dernier, mais ce n’est qu’en après-midi, le lendemain, que sa disparition a été signalée. Des recherches ont dès lors été lancées par des patrouilleurs et des bénévoles.

C’est l’un d’entre eux qui a retrouvé la victime dans un sentier non fédéré du secteur de Hope, en début de soirée le 5 février. Selon la Sûreté du Québec (SQ), l’homme aurait été victime d’une embardée avant de percuter un arbre.

Transporté inconscient au CLSC le plus proche, son décès n’a pu qu’être constaté.

◆ 5 février 2022

Gaétan Labrie*

Photo tirée du salon funéraire Bergeron

Âge : 56 ans

Résident de Victoriaville

Lieu de l’accident : Saint-Norbert-d’Arthabaska

* Décédé le 6 mars

◆ 11 février 2022

Mathieu Michaud

Photo tirée du facebook de Mathieu Michaud

Âge : 27 ans

Résident de Yamaska

Lieu de l’accident : Pierreville

◆ 14 février 2022

Identité non révélée (touriste belge)

Âge : 29 ans

Résidente de la Belgique

Lieu de l’accident : Trois-Rives

Évacuation en hélicoptère

Une touriste belge qui se baladait en motoneige avec un groupe d’amis à la ZEC Chapeau de paille, près de Trois-Rives en Mauricie, a perdu la vie le jour de la Saint-Valentin.

Le conducteur du véhicule sur lequel se trouvait la femme de 29 ans se trouvait dans un convoi de six autres motoneiges qui se rendaient dans une pourvoirie du secteur quand le drame est survenu.

Une perte de contrôle causée par la collision avec une pierre sur la chaussée a dirigé le motoneigiste droit dans un arbre. Grièvement blessé, le duo a dû être transporté par hélicoptère au centre hospitalier le plus près puisqu’ils se trouvaient dans un secteur très isolé de la ZEC.

La passagère a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

◆ 19 février 2022

Simon Cournoyer

Photo courtoisie tirée du Complexe funéraire Charles E. Rajotte

Âge : 29 ans

Résident de Laval

Lieu de l’accident : Ferme-Neuve

◆ 20 février 2022

David Bouchard

Photo tirée de la Maison funéraire Roussin

Âge : 41 ans

Résident de Pincourt

Lieu de l’accident : Saint-Tite

◆ 26 février 2022

Marc-André Paquet

Capture d'écran vidéo YouTube de Popmédias

Âge : 30 ans

Résident de Rivière-à-Pierre

Lieu de l’accident : Saint-Léonard-de-Portneuf

◆ 28 février 2022

Lucie Raffegeau

Photo tirée du Facebook de Lucie Rff

Âge : 26 ans

Résidente de Montréal

Lieu de l’accident : Entrelacs

◆ 5 mars 2022

Eric Létourneau

Montage photo tiré de la Maison Roy & Giguère

Âge : 46 ans

Résident de Saint-Théophile

Lieu de l’accident : Saint-Théophile

◆ 6 mars 2022

Karl Desrochers

Photo tirée de la Résidence funéraire Steve Elkas

Âge : 42 ans

Résident de Sherbrooke

Lieu de l’accident : Saint-Isidore-de-Clifton

◆ 11 mars 2022

Benoît Drouin

Photo courtoisie

Âge : 66 ans

Résident de Saint-Théophile

Lieu de l’accident : Saint-Odilon-de-Cranbourne

◆ 17 mars 2022

Jean-Marie Gignac

Photo tirée du Facebook de Danielle Lavoie