Un grand Pas perdus

Afin de ne pas gâcher le plaisir de ceux qui iront voir Pas perdus, il est impossible d’expliquer le contenu et le titre de ce documentaire scénique présenté au Théâtre d’Aujourd’hui. Par contre, on peut sans problème affirmer que ce spectacle est à la hauteur du talent de ses créateurs, Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier.

Il s’agit de la troisième fois que ce couple monte ce type de production et, malgré la grande qualité des deux premières propositions, celle-ci atteint un niveau supérieur.

Comme dans les deux autres spectacles du même genre réalisés par le duo, le public entend la voix préenregistrée des participants qui racontent des pans de leur existence en posant silencieusement sur scène des gestes courants. Ces gens ordinaires ont encore une fois été choisis pour leur parcours singulier.

Mais contrairement à ce qui a été fait avant, les huit têtes d’affiche de Pas perdus sont liées par une passion commune qui se dévoile en cours de route. De plus, ce ne sont pas des personnes de la marge ni des êtres vraiment atypiques. Par conséquent, sans être fade, la première demi-heure du spectacle commence plutôt lentement.

On comprend rapidement ensuite que cet effet était voulu, le temps de placer les premières pièces du puzzle.

Après l’exploration de volets plus intimes partagés par les premiers protagonistes, le spectacle prend un virage inattendu en posant des questions de société extrêmement pertinentes, notamment sur la préservation du passé et de la mémoire immatérielle.

Avec une approche originale, on réalise alors que ces huit inconnus contribuent chacun à leur manière à conserver quelque chose qui est menacé de disparition au Québec.

Il faut saluer l’audace des créateurs, qui ont voulu dépasser les histoires individuelles pour tenir un propos et prendre position sur des sujets précis, ce qu’ils n’avaient pas fait auparavant dans leurs deux autres propositions de ce type.

Mise en scène minutieuse

En plus des confidences souvent déchirantes des protagonistes, d’ingénieuses projections vidéo sous forme de dialogues et d’autres effets visuels et sonores enrichissent cette production. La mise en scène imaginative sert donc à merveille la conception narrative.

L’humour côtoie la tristesse. Des moments extrêmement durs se mêlent à l’espoir. La nostalgie est confrontée à l’avenir. L’intime se frotte à l’universel. La mort à la vie.

« Quand la mémoire s’en va, la vie disparaît », peut-on entendre dans cette pièce. Grâce à ses multiples qualités, ce spectacle devrait survivre encore longtemps chez ceux qui le verront.

Pas Perdus est présenté au Théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 2 avril.

Pas perdus

★★★★ 1⁄2

Un documentaire scénique signé Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier