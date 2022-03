Une travailleuse de rang très en demande

Le service d’aide psychologique aux agriculteurs prend de l’ampleur dans la région de Lanaudière grâce au travail acharné depuis deux ans d’une travailleuse de rang.

«La santé psychologique des agriculteurs est un sujet qu’on aborde de plus en plus, c’est de moins en moins tabou», a affirmé Diane Carle, en entrevue. Elle a été embauchée comme travailleuse de rang en février 2020 par l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Lanaudière.

Dans son rapport d’activités 2021, Mme Carle fait état de 558 interventions durant l’année. Le document souligne également le fait que dans la majorité des MRC du territoire de Lanaudière, les demandes ont doublé de 2020 à 2021, à l’exception de la MRC Les Moulins, dans le secteur Terrebonne et Mascouche.

«Je n’ai pas eu le temps de rencontrer tout le monde, c’est ardu, nous a confié Mme Carle, alors qu’il y a 2345 producteurs œuvrant au sein des 1569 fermes dans cette région. Mais le but est de bâtir le service, le faire connaître et surtout de le faire accepter.»

Andrée-Anne Aumont, directrice régionale de l’UPA Lanaudière, croit de son côté que le besoin pourrait être appelé à grandir. «La charge de travail de Mme Carle est pleine [présentement quatre jours semaine]», a affirmé Mme Aumont.

«Ça ne serait pas surprenant qu’on ait besoin d’une ressource ou deux de plus dans le futur, mais on ne peut pas le quantifier pour le moment», a-t-elle ajouté.

Travail de terrain

Le type de production agricole où la demande d’aide est la plus élevée dans Lanaudière est dans le secteur maraîcher (33 %), beaucoup à cause de la météo. «Il y a eu un gel inattendu en mai alors qu’ils avaient commencé à semer, a expliqué la travailleuse de rang, donnant ainsi un exemple des raisons qui portent les gens à demander de l’aide psychosociale. Il y en a qui ont perdu des champs complets avec ça.»

Mme Carle est aussi passablement sollicitée pour des cas d’infidélité, de séparations et de divorces, et autres conflits familiaux.

«La ferme, c’est la famille et la famille c’est la ferme, illustre Mme Carle, qui est travailleuse sociale de profession. Ils sont tout le temps ensemble et ça peut provoquer des tensions.»

L’épuisement professionnel est aussi relativement haut dans la liste des types d’interventions qu’a faites Mme Carle l’an dernier.

Mais, l’endettement est assurément le plus gros stresseur des agriculteurs, selon elle. «Le prix des machines est énorme et les jeunes regardent de plus en plus vers la robotisation, mais ça coûte cher la robotisation.»

Le projet bénéficie pour l’instant du soutien financier d’une trentaine de partenaires, dont le principal est la Table des préfets de Lanaudière.

«On voudrait avoir accès au soutien récurrent des fonds du gouvernement, a expliqué Mme Aumont, de l’UPA. Ça nous donnerait un coup de pouce année après année.»

