À propos de la qualité du français

J’ai deux sœurs retraitées de l’enseignement au primaire. Dans les années 1970, le ministère de l’Éducation avait imposé une nouvelle méthode d’enseignement au primaire que les professeurs devaient adopter. On y enseignait les mots selon les sons, joignant les voyelles et les consonnes. On accordait beaucoup de place aux sons et au visuel, et très peu à l’analyse, à l’accord des verbes, des participes, des adjectifs, etc. Ça m’a rappelé l’écriture aux sons des personnes âgées de l’époque.

Avec la disparition des dictées et de la correction des fautes s’est amorcé l’appauvrissement de l’apprentissage du français. Fini l’enseignement à l’ancienne : sujets, verbes, compléments, accord des verbes, adjectifs, participes, masculin, féminin, tout est passé à la trappe du nivellement par le bas.

Dans les années 1990, j’ai aidé la nièce d’une amie à obtenir son diplôme de cégep à la reprise en français pour qu’elle puisse accéder à un emploi supérieur. En 2007, j’ai aidé un petit neveu de quatrième année qui butait sur son français et que sa mère traitait de « poche ». Au début de son apprentissage, constatant qu’il était incapable d’épeler lors du cours suivant les dix mots que je lui avais donnés à mémoriser, j’ai pris le parti de l’observer pour constater qu’il prenait à peine deux minutes pour lire ses 10 mots, et ne faisait aucun effort pour les apprendre par cœur.

Je lui ai alors dit : « Tu es intelligent, mais tu n’utilises pas la bonne méthode pour apprendre, c’est pour cela que tu n’y arrives pas. Il faut que tu épèles chaque mot après l’avoir lu, et que tu répètes cette opération jusqu’à ce que tu le saches par cœur. C’est avec cette méthode que j’ai appris moi-même. » Il a mis les efforts et il a réussi.

Il m’a serrée dans ses bras dès sa première réussite parce qu’il avait retrouvé sa confiance en lui et prouvé à sa mère qu’il était intelligent. Il a cessé de faire le clown en classe, s’est mis à être plus attentif dans ses autres matières, et a glorieusement réussi son année.

La programmation neurolinguistique nous enseigne qu’on apprend avec nos cinq sens. Quand on retient une information par le visuel externe ou une parole entendue, on l’enregistre dans notre visuel interne ou notre ouïe interne. Servons-nous de tous les sens des enfants et utilisons de petites historiettes qui les amusent pour les guider dans leur apprentissage de la langue. On peut même y aller avec des dictées à leur mesure à partir d’histoires qui les allument. C’est ça le secret : apprendre le français en s’amusant.

Henriette Yergeau

Quelle grave erreur ce fut que ce programme-cadre des années 1970 qui incitait les enseignants à ne plus se soucier de la pureté de la langue, donc à rejeter la grammaire ainsi que tout ce qui s’apparentait à l’effort, pour privilégier ce qu’on appelait alors « la communication humaine ». On voit ce que ça a donné ensuite. Même si je sais que c’est fastidieux pour les parents de devoir jouer de leur autorité pour discipliner leurs jeunes, il est évident pour moi qu’aucune connaissance ne s’acquiert dans la facilité. Mais il faut aussi savoir se mettre au niveau de l’enfant pour développer avec lui des méthodes d’apprentissage qu’il va avoir envie d’adopter.