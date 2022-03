Bilinguisme des juges: Québec va amender sa réforme de la loi 101

Face à un jugement défavorable sur le bilinguisme des juges, le ministre Simon Jolin-Barrette amendera sa réforme de la Charte de la langue française afin d’interdire l’exigence quasi systématique de la maîtrise de l’anglais.

Vendredi dernier, le ministre responsable la Langue française a annoncé son intention de ne pas faire appel du jugement Immer, qui donnait raison à la juge en chef de la Cour du Québec Lucie Rondeau. La Cour supérieure avait déclaré «illégale» sa tentative d’interdire le bilinguisme quasi systématique des juges de la Cour du Québec.

Québec entend maintenant déposer un amendement au projet de loi 96 sur la langue française afin d’éviter que les tribunaux exigent systématiquement la maîtrise de l’anglais lors de la nomination de juges.

«Le jugement Immer réinterprète le Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d'une cour municipale et de juge de paix magistrat adopté par le Gouvernement du Québec. De tout temps, le pouvoir de nommer les juges a relevé exclusivement du pouvoir exécutif», a affirmé le cabinet du ministre Jolin-Barrette lundi matin.

L’amendement au projet de loi 96 viendra donc clarifier le règlement, selon son attachée de presse.

Ainsi, l’exigence de la maîtrise d’une autre langue que le français ne pourra être permise que si on en démontre la «nécessité» et la «raisonnabilité». De plus, le ministre responsable de la Langue française devra donner son accord.

