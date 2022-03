Brad Marchand frustre le Canadien

Qui d’autre que Brad Marchand pour gâcher la fête au Centre Bell? La petite peste des Bruins de Boston a marqué deux buts, dont l’effort vainqueur en prolongation, pour permettre aux siens de battre 3 à 2 le Canadien de Montréal, lundi soir.

Martin St-Louis faisait confiance à Jake Allen pour une troisième fois de suite et le gardien du Canadien de Montréal a livré une belle performance dans la défaite. Si le directeur général Kent Hughes a été occupé en cette date limite des transactions en échangeant Artturi Lehkonen, Brett Kulak et Andrew Hammond, le gardien néo-brunswickois l’a été tout autant sur la patinoire.

Allen a bloqué 43 lancers et a réservé ses plus beaux arrêts aux ténors des Bruins en supériorité numérique. En période supplémentaire, le gardien du CH n’a toutefois pas été aidé par un mauvais repli en défense de Cole Caufield et Marchand l’a déjoué d’une belle feinte pour mettre fin aux hostilités.

Retour agréable

Marchand avait ouvert la marque dès le premier vingt. Au troisième engagement, il s’est fait complice... de Joel Armia. Alors que les Bruins évoluaient en avantage numérique, la remise mal assurée de l’ailier gauche a été interceptée par le joueur du Bleu-Blanc-Rouge, qui a bénéficié d’une autoroute pour aller déjouer Jeremy Swayman.

Après une vingtaine de matchs à l’écart en raison d’une blessure, David Savard était de retour. Bien qu’il se soit entraîné en matinée avec un chandail qui ne lui permettait pas d’accepter des contacts, son inclusion dans l’alignement est devenue obligatoire avec la transaction de Kulak aux Oilers d’Edmonton.

Savard a d’ailleurs inscrit le premier du CH, en milieu de deuxième période. Le défenseur a profité de la circulation devant le filet de Swayman pour le battre d’un faible tir du revers.

Connor Clifton a été l’autre buteur des Bruins. Il avait forcé la prolongation en se faisant oublier à la gauche d’Allen alors qu’il ne restait que trois minutes à faire au temps régulier.

Le Tricolore disputera son prochain duel jeudi en recevant la visite des Panthers de la Floride et de son ancien défenseur Ben Chiarot.