Au terme d’un marathon d’entrevues et de soirées mondaines qui s’est échelonné sur plusieurs mois et qui lui a permis de côtoyer les plus grands noms du cinéma hollywoodien, Denis Villeneuve aborde la dernière ligne droite de sa course aux Oscars de façon sereine et avec le sentiment du devoir accompli. « Quoi qu’il arrive dimanche, les 10 nominations obtenues avec Dune représentent déjà une énorme victoire », a confié le cinéaste.

En entrevue téléphonique avec Le Journal, lundi, Denis Villeneuve a indiqué qu’il avait l’intention de savourer pleinement cette troisième expérience à la grand-messe du cinéma, dimanche soir, à Hollywood. Rappelons que le cinéaste québécois a déjà foulé le tapis rouge des Oscars à deux reprises dans le passé : en 2017 pour L’Arrivée et en 2011 pour Incendies.

« Je suis très conscient que c’est un privilège et que ça n’arrive pas souvent dans une vie », a rappelé humblement le réalisateur de 54 ans.

« Quand j’ai été en nomination pour L’Arrivée, il y a cinq ans, le scénariste Eric Roth, un vieux loup, m’avait dit : “profites-en parce que ça n’arrive pas souvent dans une carrière”. C’est donc ce que je fais en ce moment : j’en profite pleinement. »

Comme il l’avait fait il y a cinq ans, Denis Villeneuve a d’ailleurs invité ses trois grands enfants à vivre avec lui la frénésie des Oscars cette semaine.

« J’aime beaucoup partager ces moments avec eux, dit-il. Pendant la semaine des Oscars, il y a beaucoup de fêtes et de célébrations, et mes enfants, qui sont de jeunes adultes maintenant, ont beaucoup de plaisir dans ces événements. J’avais envie de célébrer avec eux. »

À table avec Spielberg

Même s’il a récolté dix nominations, Dune ne figure pas parmi les favoris pour remporter le prestigieux Oscar du meilleur film. Il pourrait en revanche se distinguer dans certaines catégories techniques, comme la direction photo et les effets visuels.

« J’aimerais ça qu’on remporte quelques prix et, honnêtement, je pense qu’on a des chances d’en gagner quelques-uns », avance Villeneuve, qui ne ressent aucune amertume par rapport au fait qu’il n’a pas été nommé dans la catégorie de la meilleure réalisation.

« Sincèrement, juste le fait d’avoir eu 10 nominations avec un film de science-fiction, ça me rend profondément heureux. On ne fait pas ce genre de film pour aller aux Oscars, parce que c’est très rare qu’ils soient reconnus par l’Académie. »

Au cours des dernières semaines, Denis Villeneuve a multiplié les entrevues et les présences dans des galas et remises de prix pour mousser la candidature de Dune auprès des membres votants des Oscars. Cela lui a permis de côtoyer quelques légendes hollywoodiennes comme le cinéaste Steven Spielberg, nommé cette année pour son film West Side Story.

« Samedi passé, aux PGA Awards [la cérémonie de la Guilde des producteurs américains], Francis Ford Coppola, George Lucas et Steven Spielberg étaient assis ensemble à la table à côté de la mienne ! C’est sûr que c’est impressionnant », raconte Villeneuve en riant.

Après les Oscars, Denis Villeneuve se consacrera à temps plein à la préparation de la suite de Dune, dont le tournage doit débuter cet automne. Le film est attendu sur nos écrans en octobre 2023.

La 94e cérémonie des Oscars aura lieu dimanche soir, à Hollywood.