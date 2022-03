Chantiers routiers: un record de 435 M$ investis dans Chaudière-Appalaches

Le MTQ a dévoilé, lundi, une liste de chantiers routiers totalisant une somme record de 435 M$ en 2022 et 2023 dans Chaudière-Appalaches, laquelle inclut des travaux préparatoires pour le 3e lien et l’élargissement de l’autoroute 20.

Comme le révélait Le Journal dimanche, des travaux préparatoires associés au projet de tunnel Québec-Lévis se dérouleront principalement dans le secteur de la sortie Lévis centre-ville – à quelques kilomètres de la sortie Monseigneur-Bourget où le tunnel doit aboutir – et sur l’autoroute 20.

Les bretelles de l’échangeur 325 (route du Président-Kennedy) seront notamment refaites cette année.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a également confirmé l’élargissement de l’autoroute Jean-Lesage (20) en direction est entre l’avenue Taniata et la route du Président-Kennedy sur une distance de 6 km. En direction ouest, l’autoroute 20 doit être élargie sur une distance encore plus longue d’environ 10 km entre les sorties 325 (Président-Kennedy) et le chemin du Sault à Saint-Romuald.

Le chantier d’élargissement, qui devrait débuter en 2023, sera précédé de travaux d’installation de tours d’éclairage à l’est de la rivière Etchemin cette année. L’administration Lehouillier a salué la confirmation de cet engagement, qu’elle réclamait depuis longtemps.

« C’est un dossier qui date de plusieurs années, rappelle le maire suppléant Michel Patry qui était présent à l’annonce lundi matin, à Saint-Georges-de-Beauce. Sur la 20, il y a une congestion très importante. Ça commence à 14h30 au niveau de la route des Îles en direction ouest puis ça ne dérougit avant 18h30-19h. C’est rendu un véritable stationnement alors cette annonce-là nous réjouit au plus haut point », a-t-il réagi en entrevue.

Travaux sur le pont Laporte

Parmi les 141 chantiers inscrits au programme pour les deux prochaines années, plusieurs d’entre eux se concentreront sur le pont Pierre-Laporte. Cette année, on prévoit notamment remplacer des suspentes, poursuivre les travaux de métallisation et de réparation de la charpente puis réparer des joints de dilatation. L’an prochain, les tours principales du pont suspendu doivent être repeintes.

Le gouvernement Legault investira aussi des sommes importantes dans la réfection du chemin de fer Québec Central entre Charny et Vallée-Jonction.

Autoroute de la Beauce

Le prolongement de l’autoroute 73 en Beauce, pour contourner Saint-Georges, fait également partie des plans du gouvernement Legault mais le projet en est toujours à l’étape de la « préparation », peut-on lire dans les documents du MTQ. Le tracé doit être présenté au public dans les prochaines semaines.