Charlotte Cardin et Martin Matte en duo dans une pub pour Maxi

Charlotte Cardin se joint à Martin Matte dans un duo de publicités humoristiques et musicales pour Maxi. C’est la première fois, en six années de partenariat en tant que porte-parole, que l’humoriste est accompagné d’une artiste musicale pour promouvoir la chaîne d’alimentation.

Dans un champ au cœur de l’hiver québécois, Martin Matte discute avec une vraie famille productrice de porc du Québec. Derrière eux, nulle autre que Charlotte Cardin joue au piano une mélodie mélancolique tout en parsemant le discours de l’humoriste de mots et commentaires chantés presque en détresse. Ensemble, ils prétendent que les gens frileux d’acheter de la viande chez Maxi – dont du porc du Québec – rendent la petite famille triste.

Ce concept sarcastique à souhait est tout droit sorti de l’imagination de Guillaume Bergeron, associé concepteur-rédacteur, et de son équipe chez lg2. Depuis cinq ans, celui-ci prend plaisir à travailler avec Martin Matte sur les publicités de Maxi.

« Évidemment, on essaie toujours de surprendre, explique le concepteur. Martin est toujours partant et on partage une belle folie. Avec ce concept, on aimait l’idée que le personnage de Martin utilise de la fausse manipulation. L’idée de départ était qu’il y ait un artiste qui joue du piano et que ce soit mélancolique. Avec, en plus, les back vocals de Charlotte Cardin, une artiste très en vogue, c’était parfait. Parce que tout ce qu’elle chante devient beau et poétique. »

Si l’artiste a accepté de tourner deux de ses premières publicités avec eux (celle sur le porc du Québec et celle avec Bœuf Québec que l’on peut voir à la télévision et qui sera présentée sur Facebook dès mercredi), c’est qu’elle aimait déjà beaucoup l’humour de Martin Martin, notamment dans son travail avec Maxi.

« Cela lui faisait plaisir d’embarquer dans notre trip créatif, poursuit le concepteur misant sur le côté léché et esthétique pour créer ses publicités. Il y a même eu un peu d’improvisation entre Charlotte et Martin sur place, pendant les deux journées de tournage : une pour chaque publicité. »

Heureux et fier

Martin Matte se faisait aussi une joie de tourner avec Charlotte Cardin, une chanteuse que sa fille de 17 ans écoute « sans arrêt ». Même si le tournage de la publicité avec le piano se déroulait à l’extérieur, à une température de -20 degrés Celsius.

« Les gens me disent souvent, lorsqu’une pub sort : “ah, ça, c’est la meilleure” », explique l’humoriste de 51 ans. Ce dernier vante l’audace de Maxi et le travail de Guillaume Bergeron, Jean-François Chagnon à la réalisation et André Turpin à la photo (connu pour son travail au cinéma, notamment sur des films de Xavier Dolan). « Je me dis que si les gens oublient l’ancienne pour trouver la nouvelle encore meilleure, la moyenne au bâton est bonne [rires]. Pour celle-ci, j’étais content que Charlotte y soit, que ça encourage l’achat local, que les producteurs d’ici soient contents et que ça divertisse les gens. Je trouve qu’il y a plein de beau et de positif là-dedans. »