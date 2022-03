Chris Cuomo: le prix des cotes d’écoute

Avant de revenir à la couverture de l’invasion russe en Ukraine ainsi qu’à l’actualité politique des États-Unis, je me permets un petit détour vers un sujet qui a retenu mon attention depuis plus d’un an.

Parce que j’interviens dans le Journal, à la radio et à la télé pour commenter la politique américaine, tout ce qui concerne le travail des médias au sud de la frontière m’intéresse au plus haut point. Vous savez déjà que la couverture y est plus polarisée qu’ici et que de nombreux médias ne pèchent par excès d’objectivité.

Même quand on fait abstraction de sites de désinformation comme Infowars, OAN ou Newsmax, les biais sont souvent nettement perceptibles. Certains se contentent d’orienter le choix des grands titres, alors que d’autres y laissent même un peu de leur âme en remodelant le message.

Si la problématique existait avant l’arrivée de Donald Trump sur la scène politique, le phénomène a pris de l’ampleur depuis 2016. Parmi les chaînes qui ont profité du passage de Trump pour améliorer leurs cotes d’écoute, on retrouve CNN.

Si nous savons tous que la compétition entre les médias est féroce et que l’atteinte du seuil de rentabilité, ou l’accroissement des parts de marché, orientent plusieurs décisions, il y a malgré tout des risques importants à défier les règles éthiques les plus élémentaires. Chris Cuomo et CNN s’y sont brûlés.

À quelques reprises déjà j’ai confié ici mon malaise face à l’attitude des dirigeants de la chaîne et au travail de son animateur vedette. Vous vous souvenez probablement qu’on a laissé Chris mené des entrevues en compagnie de son frère Andrew au début de la pandémie. Si ce lien me paraissait déjà tordu, nous apprenions plus tard que l’animateur a ensuite conseillé son gouverneur de frère qui était pointé du doigt dans une affaire de harcèlement sexuel.

Sans entrer dans tous les détails, on peut affirmer que les retombées de ces histoires ont entraîné le congédiement de Chris puis, un peu plus tard, au départ du dirigeant du réseau, Jeff Zucker. Si ce dernier a d’abord évoqué une relation intime avec une autre membre de la direction pour justifier l’abandon de ses fonctions, nous en avions ensuite appris un peu plus sur ses interventions auprès de Chris Cuomo.

Je ressasse tout ça aujourd’hui parce que Cuomo poursuit maintenant son ancien employeur. Il considère que sa réputation est ternie et qu’il lui est désormais impossible d’obtenir un emploi bien rémunéré, lui qui a pourtant été un meneur dans les sondages.

Cuomo considère avoir été la victime d’une mauvaise gestion du réseau et pointe en direction de Zucker et d’un autre dirigeant de la chaîne. L’animateur vedette prétend que les deux hommes étaient informés de son rôle auprès de son frère et qu’ils l’ont même encouragé à continuer. Il exige maintenant une compensation de 125 millions.

Je ne sais trop comment cette saga va se terminer, mais on peut d’ores et déjà conclure que le plus grand perdant sera CNN. Autant Cuomo que Zucker ont joué sur plusieurs tableaux. L’un comme l’autre ont préféré le chant des sirènes des cotes d’écoute et des publicitaires, faisant fi de la prudence la plus élémentaire.

Produire une information de qualité qui intéresse les auditeurs et téléspectateurs tout en étant rentable est un défi de tous les instants. Le sort de Cuomo et de CNN constitue en ce sens un rappel des risques encourus par une quête aveugle de profits. Si les rivaux de la chaîne peuvent temporairement se réjouir des déconvenues de ce géant de l’information, soyez assurés que la leçon a porté. Reste à savoir si on aura la mémoire longue...