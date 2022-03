Crue printanière: les municipalités riveraines se préparent

Les municipalités riveraines du Centre-du-Québec se préparent à une éventuelle crue des eaux, à la suite du temps doux de la dernière semaine et de la pluie de la fin de semaine.

Les conditions météorologiques ont fait gonfler le niveau de plusieurs cours d’eau, incluant le fleuve Saint-Laurent qui a monté d'un mètre en une semaine.

À Nicolet, le fleuve est à 2 m 20. «Il faut être autour de 3 m 40 pour commencer à parler d'inondation, donc ce n'est pas encore inquiétant», a cependant rassuré la mairesse Geneviève Dubois.

Dans sa ville, on se prépare maintenant plusieurs mois à l'avance. Une digue a été installée en bordure du fleuve l'automne dernier en vue du printemps. «En 24 heures, on est capable de protéger nos regards, protéger nos installations de pompage et mettre à la disposition des citoyens des tas de sable», a-t-elle souligné.

À Bécancour aussi, on se prépare d'avance. Il y a deux semaines, la Ville a distribué des dépliants préventifs à quelque 500 adresses. On y retrouve de l'information sur les assurances, les façons de se protéger et d'assurer la sécurité, de même que sur le contenu d'une trousse d'urgence.

Les gens peuvent déjà se remplir des sacs de sable s'ils le souhaitent et le matériel pour fermer des tronçons de route en cas de besoin est déjà sur place, bien que la situation soit loin d'être critique.

«Actuellement, le niveau de la rivière n'est pas anormal, a souligné la mairesse Lucie Allard. Ce matin, [le débit] était à 185 mètres cubes et ça devient plus risqué à 250-270 mètres cubes.»

Les deux villes ont été durement touchées par les inondations de 2017 et 2019. Nicolet a d'ailleurs dû revoir ses façons de faire. Maintenant, la Ville laisse les citoyens remplir eux-mêmes leurs sacs de sable.

«On va coordonner les bénévoles, on va mettre à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour faire leurs sacs, mais ce ne sera plus la Ville», a expliqué Mme Dubois.