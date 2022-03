[VIDÉO] Une fillette chante d’un bunker de l’Ukraine à une scène de la Pologne

La petite fille ukrainienne qui a chanté la pièce Let it Go de Frozen dans un bunker de Kyïv il y a deux semaines a livré sa version de l’hymne national ukrainien sur scène dimanche lors d’un grand concert bénéfice présenté en Pologne.

C’est vêtu d’une robe blanche traditionnelle ukrainienne que la petite Amelia Anisovych, 7 ans, a réalisé son rêve de chanter sur scène devant des dizaines de milliers de personnes lors du concert de charité Together with Ukraine présenté à l’aréna Atlas de Lodz en Pologne. Les spectateurs ont agrémenté sa performance de faisceaux lumineux provenant de leurs téléphones cellulaires tenus à bout de bras en signe de solidarité.

Le mois dernier, la vidéo de la petite fille chantant la version ukrainienne de la pièce Let it Go du film d’animation Frozen devant une foule entassée dans un bunker de Kyïv est devenue virale à travers le monde. Elle a passé six jours dans ce bunker, avec peu de nourriture et peu d’eau, avant de fuir son pays sous attaque avec sa grand-mère et d’autres membres de sa famille. Elle est parvenue à atteindre la Pologne en toute sécurité au début du mois de mars, mais ses parents sont restés derrière, à Kyïv.

