Gala Les Olivier: Mariana entre choc et gratitude

« Il y a plus de monde qui m’aime que je le pensais. » Au lendemain du gala Les Olivier, où elle a remporté l’Olivier de l’année, Mariana Mazza s’expliquait toujours difficilement sa victoire, affirmant trouver tout cela « nébuleux ». « C’est vraiment un choc. »

Quelques minutes après avoir entendu son nom, dimanche soir à la toute fin du gala, Mariana Mazza a partagé une vidéo sur sa page Facebook. L’humoriste, qui avait décidé de regarder le gala chez elle, y apparaissait en pleurs et consternée par la situation.

Mariana a mentionné au Journal, lundi, avoir décidé de rester tranquillement à la maison, car elle venait d’enchaîner plusieurs spectacles à Brossard, Québec et Saguenay dans les jours précédents.

« En huit ans, je n’ai pas raté un gala. La seule année où je décide de ne pas y aller, parce que je me dis que ce n’est pas mon année, c’est l’année où je gagne ! »

« Je capotais »

« Quand ils ont dit mon nom, j’ai commencé à rire fort et à faire : c’est drôle ! Après, j’ai commencé à pleurer, je capotais. Le rire s’est transformé en larmes. »

En 2017, Mariana avait aussi remporté l’Olivier de l’année. À ce moment-là, elle était la première humoriste féminine à remporter cette catégorie depuis Lise Dion en 2002.

« Je l’accueille avec autant de gratitude et de choc, dit-elle de son nouveau trophée. Je le vois comme une bine sur l’épaule de la part de l’industrie. C’est comme si on me dit que j’ai bien travaillé dans la dernière année. »