Guerre en Ukraine: à Kyïv, un jeune Français formé en Syrie se prépare au combat

KYÏV | Après avoir affronté les jihadistes, cette fois, ce sera l’armée russe : à Kyïv, un jeune combattant français aguerri en Syrie se prépare à repartir au front pour «aider les Ukrainiens à garder leur liberté».

Il est arrivé dans la capitale, qu’il ne connaissait pas, il y a cinq jours, et attend de savoir où il sera bientôt déployé. Sans doute autour de la ville, dit-il, où les Ukrainiens craignent d’être à terme encerclés par les troupes russes.

Ce Français de 28 ans dit s’appeler Pierre et venir de Normandie (nord-ouest), sans plus de détails.

Il espère atterrir là où il sera «le plus utile» : «sur le front», pour pouvoir utiliser contre les Russes les compétences qu’il a acquises ces dernières années en Syrie, comme «tirer avec des (mitrailleuses) 12,7 et 14,5 mm, des kalachnikovs, des lance-roquettes...»

Brun, taille moyenne, silhouette fine et affutée, il arrive d’un pas tranquille dans le parc discret de Kyïv où il a donné rendez-vous à l’AFP. Rangers de toile beige aux pieds et vêtu d’un survêtement militaire kaki, comme le foulard qui cache le bas de son visage.

Le 24 février, Pierre, ancien apprenti peintre en bâtiment qui travaille régulièrement sur les chantiers de construction, est chez lui lorsque la Russie envahit l’Ukraine. En voyant ces images, il est «révolté». Le lendemain, au réveil, il est toujours «énervé».

«Dans l’après-midi, je me suis dit : c’est bon, je me casse. Je ne pouvais pas rester dans mon canapé à regarder ça.»

«Jusqu’à la fin»

Dix jours de trains et voitures plus tard, il est en Ukraine, où le président Volodymyr Zelensky a appelé les volontaires étrangers à rejoindre la résistance à l’invasion russe. Quelque 20 000 sont déjà arrivés selon le gouvernement ukrainien, un chiffre impossible à vérifier de source indépendante.

Des soldats ukrainiens orientent Pierre vers la légion étrangère géorgienne, une unité militaire créée en 2014 par d’anciens soldats de ce pays du Caucase pour aider l’Ukraine à lutter contre Moscou.

Aujourd’hui, Pierre sait que la bataille sera longue. Il prévoit de rester «jusqu’à la fin de la guerre s’il le faut», par «engagemen» et « solidarité» avec les Ukrainiens qui «se battent pour garder leur liberté» menacée par l’« ppresseur» russe.

Entre 2014 et 2020, en Syrie, il dit avoir affronté d’autres «oppresseurs» : les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) et la Turquie, ennemis des Kurdes. Et, dans le désert du nord syrien, avoir survécu aux féroces batailles de «Manbij», «Raqa», «Deir Ezzor».

Il y passera quatre ans au total, en trois séjours, frôlant la mort plusieurs fois, notamment à Raqa, l’ex-capitale de l’EI, que les Kurdes, soutenus par les avions de l’OTAN, ont reprise en 2017 aux jihadistes. Ces derniers, avant de fuir, y avaient truffé de mines des quartiers entiers.

Alors qu’il fouillait un bâtiment avec son unité, un de ses camarades a déclenché une mine enfouie sous les débris, dans une cage d’escalier. Pierre, qui par chance se trouvait à ce moment-là dans un recoin de l’escalier, n’a rien eu. Mais devant lui, quatre sont morts, un autre a été grièvement blessé.

«Ça traumatise un peu», dit-il.

«Le ballon dans le match»

Comme en Syrie, Pierre croise en Ukraine des volontaires d’horizons très divers, «des Italiens, des Allemands, des Norvégiens, des Espagnols, des gens d’un peu partout en Europe», «et même d’Inde».

Selon une source interne, la légion étrangère géorgienne en Ukraine compte actuellement de plusieurs dizaines à quelques centaines de volontaires étrangers, dont au moins trois Français.

Pierre loue le courage et l’unité des Ukrainiens. «Les civils sont tous prêts à se battre», affirme-t-il, oubliant que rien qu’à Kyïv, la moitié de la population a fui depuis le début de l’invasion, de l’aveu même de la mairie.

Il voit l’Ukraine comme «le ballon dans le match de foot» au sommet que se livrent Russie et États-Unis. «À la fin, les Ukrainiens se retrouvent dans la merde», dénonce-t-il. «Quand ça pète, il n’y a plus personne pour les aider, on leur livre (juste) des armes en catastrophe...»

Il range la France dans le même sac que les autres pays européens «hypocrites», qui s’indignent, mais «laissent faire des massacres» en Ukraine, comme «au Kurdistan, au Yémen, en Birmanie».

Quand il était plus jeune, en France, Pierre était très intéressé par l’armée. Mais il a fait «quelques conneries», glisse-t-il, sans vouloir s’étendre, qui lui ont fermé les portes des casernes. Et il sait que ses longs séjours guerriers en Syrie, suspects aux yeux des autorités françaises, ne vont pas aider à les rouvrir.

Mais aujourd’hui, il dit «merci à ceux qui en France (l) ont écarté de l’armée», «car mieux vaut aller seul au Kurdistan ou ici (en Ukraine), que faire le jeu hypocrite des politiques».

