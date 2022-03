Le printemps s’amorce avec du beau temps dans le sud du Québec

Le printemps s’amorce sous de bons auspices météorologiques dans le sud du Québec, lundi, alors que des averses de neige sont attendues dans certains secteurs du nord et de l’est e la province.

Environnement Canada prévoit un temps agréable et des températures printanières avec une alternance de soleil et de nuages pour les secteurs de l’Outaouais, de Montréal, de la Montérégie et de Lanaudière.

Le beau temps persistera ainsi jusqu’à jeudi avec des températures saisonnières, alors que l’agence fédérale prévoit un épisode de neige ou de pluie dans plusieurs secteurs du sud de la province.

En revanche, en Estrie de la neige est attendue, alors qu’à Québec et en Beauce, l’on prévoit un temps généralement nuageux et un mercure au-dessus du point de congélation, contrairement aux secteurs du nord où il fera un peu frisquet le matin.

Le temps sera également nuageux avec de possibles averses de neige dans les secteurs de l’est comme le Bas-Saint-Laurent et Sept-Îles avec des températures négatives provoquant un refroidissement éolien le matin.

L’agence fédérale a émis un bulletin météorologique spécial pour la Côte-Nord où l’on prévoit des accumulations de 15 à 25 centimètres de neige avec des vents forts de 70 km/h et de la poudrerie.