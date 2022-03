Le renard du Vieux-Port toujours en liberté

Pour une 4e journée de suite, l'opération sauvetage du renard dans le Vieux-Port de Montréal demeure infructueuse.

Toutefois, les chercheurs ont fait la découverte de ce qui pourrait être une tanière où l’animal se réfugie.

Cette trouvaille fait en sorte que l’équipe de sauvetage doit changer sa stratégie, d’autant plus que le sol est instable, qu’il y a des blocs de béton, des barres de fer et des fils électriques à l’endroit où se trouve le trou.

«Ma responsabilité en ce moment, c'est de surveiller les issues où le renard sort normalement, puis d'avertir mon équipe une fois que le renard est sorti de sa tanière», explique une femme qui participe à l’opération.

Une fois que l'animal sortira, l'équipe d'Éric Dussault bouchera l'accès au terrier. Le renard n'aura donc plus d'endroit où se cacher.

«On va aller capturer l'animal de la façon la plus humanitaire possible et la moins stressante possible», soutient M. Dussault.

Or, selon David Rodrigues, du Zoo Écomuséum, la meilleure solution serait de laisser l'animal tranquille et d'éviter de courir après lui avec des filets.

«Ce que moi j'ai vu en tout cas, il n’avait pas l'air en détresse ou quoi que ce soit», dit-il.

«Il n'y a pas de danger pour les gens par rapport au renard. Le danger lié à l'animal, c’est s'il y a des gens qui décident de "le sauver"», ajoute-t-il.

Pour se retrouver là, l'animal serait parti du parc de Dieppe, à plus ou moins 400 mètres du port. Il a profité du fait que le fleuve était gelé et il aurait sa tanière à cet endroit depuis plus d’un mois.

L'équipe de Sauvetage Animal prévoit le capturer d'ici les prochains jours.