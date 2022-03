Les Penguins acquièrent Rakell

Les Penguins de Pittsburgh ont signé un coup d’éclat à la dernière minute de la date limite des transactions, obtenant Rickard Rakell des Ducks d’Anaheim, lundi.

En retour, la formation californienne met la main sur un choix de deuxième tour en 2022, le gardien Calle Clang, sur qui les Penguins avaient jeté leur dévolu avec un choix de troisième ronde (77e au total) en 2020, ainsi que les attaquants Dominik Simon et Zach Aston-Reese, qui occupaient des rôles réguliers avec la formation de la Pennsylvanie, a confirmé cette dernière.

Rakell n’a jamais été en mesure de répliquer ses exploits depuis 2017-2018, quand il avait atteint le plateau des 30 buts pour une deuxième campagne consécutive. Cette saison, l’ailier de 28 ans a amassé 28 points en 51 rencontres.

Il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, lui qui touche un salaire de 3,8 millions $. Les Ducks retiennent d’ailleurs 35% du salaire de leur ancien patineur.

Une 10e équipe pour Derick Brassard

Le Québécois Derick Brassard jouera à nouveau pour une équipe canadienne puisque les Oilers d’Edmonton l’ont acquis des Flyers de Philadelphie, lundi.

En retour, le club de la Pennsylvanie obtiendra un choix de quatrième tour en 2023.

Cette saison, Brassard a inscrit six buts et totalisé 16 points en 31 rencontres, tout en montrant un différentiel de +6.

Il s’agira d’une 10e équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour Brassard et d’une huitième en cinq saisons pour l’athlète de 34 ans. Repêché par les Blue Jackets de Columbus, il a également porté les couleurs des Rangers de New York, des Sénateurs d’Ottawa, des Penguins de Pittsburgh, des Panthers de la Floride, de l’Avalanche du Colorado, des Islanders de New York et des Coyotes de l’Arizona.

Il a totalisé 200 buts et 519 points en 936 parties depuis ses débuts en 2008 après avoir été la sixième sélection au total lors de l’encan amateur de la LNH en 2006.

Les Rangers s’offrent Andrew Copp et Tyler Motte

Les Rangers de New York ont annoncé leurs intentions en vue des séries éliminatoires en faisant l’acquisition des attaquants Tyler Motte et Andrew Copp, lundi.

En retour de ce dernier, les Jets de Winnipeg ont mis la main sur l’espoir Morgan Barron, deux choix de deuxième ronde conditionnels et une sélection de cinquième ronde en 2023.

Morgan Barron est le frère aîné de Justin Barron, acquis par le Canadien de Montréal dans la transaction qui a envoyé Artturi Lehkonen à l’Avalanche du Colorado.

L’un des choix de deuxième ronde obtenus par les Jets deviendra une sélection de première ronde si les Rangers atteignent la finale d’Association et que Copp dispute au moins la moitié de leurs matchs en séries éliminatoires.

Morgan Barron a disputé 13 rencontres avec les «Blueshirts» cette saison, amassant une mention d’aide.

Attaquant polyvalent de 27 ans, Copp atteindra l’autonomie complète à la fin de la saison. Il a marqué 13 buts et récolté 35 points en 56 rencontres en 2021-2022.

Ancien choix de quatrième ronde des Jets, il a passé l’entièreté de sa carrière dans l’organisation de Winnipeg, récoltant 184 points en 467 parties.

Notons qu’un choix de sixième ronde en 2023 accompagne Copp à New York.

Quant à Motte, qui a coûté un choix de quatrième ronde en 2023 aux Rangers, il a inscrit 15 points en 49 joutes cette saison avec les Canucks de Vancouver. Il deviendra aussi joueur autonome sans compensation.

Par ailleurs, la formation de la Grosse Pomme a envoyé Anthony Bitetto aux Sharks de San Jose en retour de Nick Merkley. Ces deux joueurs évoluent dans la Ligue américaine de hockey (LAH).