L’intelligence artificielle pour prévenir l’obésité

Une jeune entreprise de Québec spécialisée dans l’intelligence artificielle est à la recherche de 300 sujets pour participer à un projet pilote sur la nutrition et la gestion du poids, en utilisant sa plateforme de jumeaux numériques.

BioTwin a été retenue par la multinationale Novo Nordisk dans le cadre d’un appel à projets pour développer un outil technologique afin de détecter les signes précurseurs et prédire l’obésité.

Ce projet pilote permettra de suivre les habitudes alimentaires, l’exercice et l’activité physique ainsi que la perception du stress lié à la gestion du poids des participants qui recevront une trousse de démarrage comprenant un bracelet biométrique et une balance à bio-impédance (celle-ci mesure notamment la quantité d’eau, de graisse et de muscles dans le corps NDLR).

Jumeau numérique

Sur une base régulière, les sujets devront fournir un échantillon de sang, de salive et d’urine. Ces données, traitées de façon anonyme, serviront à bâtir un jumeau numérique personnalisé pour chaque participant qui servira à des fins de recherche.

« Notre technologie ne sert pas directement l’utilisateur. Elle sert plutôt le professionnel de la santé. Nous, on donne des outils à une nutritionniste ou à un médecin qui, lui, va être capable d’avoir de l’information qui n’existe pas présentement », a expliqué Louis-Philippe Noël, cofondateur et directeur général chez BioTwin.

Selon leur profil, les participants pourront recevoir des conseils nutritionnels personnalisés. Pour réaliser ce volet, l’entreprise collabore avec Andréanne Martin, diététiste-nutritionniste, et son équipe, qui s’occuperont des interactions avec les participants, en plus de diriger le suivi des habitudes alimentaires.

Le fonctionnement

« BioTwin fait des corrélations, elle ne fait pas de causalités. [...] La technologie de BioTwin permet de voir ce que les nutritionnistes ne voient pas, ce que les médecins ne voient pas. On se concentre sur des biomarqueurs qui n’ont pas encore été identifiés. On arrive à dire à quelqu’un où il se situe entre un athlète olympique et une personne obèse et quels facteurs vont l’affecter à partir de sa biologie, à lui. »

La jeune entreprise de Québec a travaillé avec l’équipe de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval pour recueillir près de 1500 échantillons afin de construire ses algorithmes et ses bases de données.

Cette technologie de réplique virtuelle est déjà utilisée dans l’industrie des éoliennes et dans le domaine aéronautique pour aider à détecter des problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Novo Nordisk, établi au Danemark, mettra aussi à la disposition de BioTwin ses équipes d’experts. BioTwin participe également à un projet de recherche sur l’obésité avec le Dr André Tchernof du Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et de l’Université Laval.