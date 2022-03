LNH: la chasse aux attaquants a été bonne

Si la journée de dimanche a vu beaucoup de défenseurs être échangés dans la Ligue nationale de hockey, lundi, à la date limite des transactions, ce sont les attaquants qui ont bénéficié de davantage d’attention.

Trente-et-un échanges ont été effectués à la date butoir cette année, soit autant qu’en 2020. Les plus importantes ont inclus des joueurs d’avant, comme celle envoyant Rickard Rakell aux Penguins de Pittsburgh.

Bien entouré, l’ailier gauche de 28 ans pourrait retrouver le genre de production qu’il a offert à Anaheim il y a quelques années. Le Suédois a deux saisons de 30 buts sous la cravate et avait mené les Ducks avec 69 points en 2017-2018.

Les «Pens» ont altéré leur profondeur en utilisant Zach Aston-Reese, Dominik Simon, Calle Clang et un choix de deuxième tour pour attirer Rakell.

Les favoris bougent

Les Rangers de New York ont acquis le joueur de centre Andrew Copp en retour de l’espoir Morgan Barron et d’une panoplie de sélections au repêchage. L’ancien des Jets de Winnipeg joue le meilleur hockey de sa carrière ces deux dernières années et a amassé 35 points en 56 rencontres. Les Blueshirts ont également greffé Tyler Motte à leur formation.

Les Hurricanes de la Caroline et l’Avalanche du Colorado font partie des équipes favorites pour gagner la coupe Stanley et ils ont respectivement ajouté Max Domi (Blue Jackets de Columbus) et Artturi Lehkonen (Canadien de Montréal) à leur recette du succès.

Pour l’attaquant finlandais, le CH a notamment reçu le jeune défenseur Justin Barron. Les deux frères Barron ont ainsi changé d’adresse le même jour, ce qui ne s’est vu que deux fois depuis 1980. En 2008, Marian et Marcel Hossa avaient tous les deux bougé à la date limite des transactions.

Le cas Fleury

L’un des échanges qui auront fait le plus jaser est celui de Marc-André Fleury. Très peu de gardiens d’impact ont fait leurs valises. Le Québécois, lui, s’est joint au Wild du Minnesota pour un choix conditionnel de deuxième tour.

Avec déjà Cam Talbot et Kaapo Kahkonen devant le filet de son équipe, le directeur général Bill Guerin a envoyé le second aux Sharks de San Jose pour le défenseur Jacob Middleton.

Le Canadien s’est aussi départi d’un gardien en troquant Andrew Hammond pour l’attaquant Nate Schnarr. À sa première date limite des transactions, le DG Kent Hughes a aussi acquis les services de William Lagesson pour Brett Kulak.

